جوجل تساعد أصحاب السيارات الكهربائية بالذكاء الاصطناعي

كشفت جوجل عن مزايا جديدة للخرائط والبحث تهدف إلى مساعدة مالكي السيارات الكهربائية في الوصول إلى المعلومات بخصوص محطات الشحن، ويشمل ذلك ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل تحديد موقع محطات الشحن.

ويعد نفاد الطاقة على الطريق وعدم القدرة على العثور على مكان لشحنها من أكبر مخاوف الناس بخصوص السيارات الكهربائية.

ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون السيارات الكهربائية، أصبح الوصول إلى معلومات محطة الشحن أكثر إلحاحًا، وتتخذ عملاقة البحث إجراءات لسد هذه الفجوة.

ونظرًا إلى أن محطات الشحن غالبًا ما تكون في مواقع يصعب التنقل فيها، مثل مواقف السيارات المتعددة المستويات، فإن خرائط جوجل تقدم ملخصات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأشهر المقبلة تصف موقع الشاحن بناءً على معلومات مفيدة من المراجعات.

وقد تقول التعليمات المولدة بالذكاء الاصطناعي شيئًا مثل: “ادخل إلى موقف السيارات تحت الأرض واتبع اللافتات باتجاه المخرج، واتجه يمينًا قبل الخروج مباشرةً”.

وللتحقق من أن المراجعات تتضمن دائمًا معلومات مفيدة يمكن للذكاء الاصطناعي استخدامها لوصف الموقع بطريقة فضلى، تطالب خرائط جوجل الآن المستخدمين بتقديم تفاصيل إضافية بخصوص تجربتهم عندما يكتبون مراجعات فيما يتعلق بأجهزة الشحن، ويشمل ذلك القابس الذي استخدموه ومدة انتظارهم.

وتخطط جوجل أيضًا لترقية تجربة الخريطة داخل السيارة لتظهر للمستخدمين المحطات القريبة مع معلومات مفيدة، مثل توفر المنفذ في الوقت الفعلي وسرعة الشحن.

وتهدف الشركة إلى طرح هذا التحديث على مستوى العالم، بدءًا من المركبات المتضمنة Google built-in.

وتحصل المركبات المتضمنة Google built-in أيضًا على توسعة لميزة خرائط جوجل التي طرحتها الشركة في عام 2023 والتي تقدم للمستخدمين اقتراحات لأفضل مواقع الشحن.

وتدعم الميزة الموسعة الرحلات المتعددة التوقف، مما يعني أن الخرائط تقترح أفضل محطات الشحن للمستخدمين بناءً على موقع سيارتهم الكهربائية.

وفيما يتعلق بأصحاب السيارات الكهربائية الذين يخططون لرحلات ليلية، أضافت جوجل فلتر شاحن السيارة الكهربائية الجديد عبر أداة البحث الخاصة بالسفر google.com/travel حتى يتمكن أصحاب السيارات الكهربائية من العثور على الفنادق التي تتوفر فيها خدمة الشحن في الموقع.