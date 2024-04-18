تيك توك تسعى إلى تبسيط خلاصة التوصيات For You

تعمل تيك توك على تشديد العقوبات على منشئي المحتوى، الذين ينشرون محتوى يحتمل أن يكون إشكاليًا، وتشديد قواعدها بخصوص ما يمكن التوصية به في التطبيق.

وتصل التحديثات في الوقت الذي تكافح فيه المنصة من أجل مستقبلها في الولايات المتحدة وتحاول إقناع المشرعين والمنظمين بأن تطبيقها آمن للمراهقين.

وبموجب إرشادات المجتمع المحدثة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر مايو، أضافت تيك توك قائمة طويلة من المحتوى غير المؤهل للتوصية به في خلاصة For You.

وتتضمن القائمة بعض الفئات الواضحة، مثل المحتوى الموحي جنسيًا أو العنيف، إلى جانب إضافة موضوعات كانت في السابق مصدرًا للجدل.

وعلى سبيل المثال، تحظر الإرشادات الجديدة مقاطع الفيديو التي تعرض الأنشطة والتحديات الخطيرة، بالإضافة إلى العديد من أنواع محتوى فقدان الوزن أو الحمية الغذائية.

كما يحظر أيضًا ظهور أي مقاطع من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في خلاصة For You.

ويوجد أيضًا قسم طويل مخصص لمجموعة واسعة من المعلومات الخطأ والمحتوى التآمري.

ويشمل ذلك نظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة والتي تدعي أن أحداثًا أو مواقف معينة تنفذها مجموعات سرية أو قوية، والمعلومات الصحية الخطأ المتوسطة الضرر، والوسائط المُعاد توظيفها، مثل إظهار حشد من الناس في حفل موسيقي والإشارة إلى أنه احتجاج سياسي.

كما تشمل القائمة تحريف المصادر الموثوقة، مثل الإشارة انتقائيًا إلى بعض البيانات العلمية لدعم استنتاج يتعارض مع نتائج الدراسة، والمطالبات غير المثبتة بخصوص الحدث الجاري، والمعلومات الخطأ المحتملة ذات الضرر الكبير أثناء خضوعها لمراجعة التحقق من صحة الحقائق.

وبالإضافة إلى التغييرات، تقول تيك توك إنها تبدأ أيضًا بمعاقبة منشئي المحتوى الذين يكررون تجاهل هذه الإرشادات من خلال جعل حسابهم بالكامل غير مؤهل للتوصيات، وليس المشاركات المخالفة المحددة فقط. كما تجعل من الصعب العثور على حساباتهم في البحث.

ويحصل التطبيق على ميزة جديدة تسمى “حالة الحساب” تساعد في تتبع مخالفة هذه القواعد، إذ تنبه الميزة منشئي المحتوى إلى المخالفات والمشاركات التي تتعارض مع قواعد التطبيق.

كما تسمح ميزة “حالة الحساب” للمستخدمين بتتبع كونهم محظورين حاليًا من التوصيات أو غير قادرين على الوصول إلى المزايا نتيجة لخرق قواعد التطبيق، مثل المراسلة أو التعليق.