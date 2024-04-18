تيك توك تبدأ إطلاق تطبيق Notes المنافس لإنستاجرام

بدأت منصة مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك إطلاق تطبيق Notes المنافس لإنستاجرام لعدد محدود من المستخدمين في كندا وأستراليا.

وأعلنت تيك توك إطلاق تطبيقها الجديد من خلال منشور لها على منصة إكس، وقالت: “نحن في المراحل الأولى من تجربة مساحة مخصصة لمحتوى الصور والنصوص عبر TikTok Notes”.

وأضافت تيك توك أنها تطرح تطبيقها الجديد من أجل مساعدة المستخدمين في مواصلة مشاركة لحظاتهم من خلال منشورات الصور، وأن التطبيق مصمم لأولئك الذين يرغبون في مشاركة ذلك النوع من المحتوى والتفاعل معه.

ويمكن للمستخدمين المقيمين في كندا وأستراليا حاليًا تنزيل التطبيق الجديد من متجري جوجل بلاي و آب ستور وتثبيته على أجهزتهم العاملة بنظامي أندرويد و iOS.

وتعرض الصفحة الرئيسية للتطبيق تبويبين إما لعرض المنشورات من الحسابات التي يتابعها المستخدمون مباشرةً، أو ترشيحات المحتوى من الحسابات الأخرى التي لا يتابعها المستخدمون، لكنها قد تتوافق مع اهتماماتهم.

ويُلاحظ من الصور الرسمية المنشورة للتطبيق، وجود عناوين يمكن للمستخدمين وضعها مع النص المرفق للصور، كما يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حسابات تيك توك الأصلية الخاصة بهم.

وكانت شركة ميتا نفسها مالكة منصة إنستاجرام قد نسخت بعض المزايا سابقًا من تطبيق تيك توك، وأهمها مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة Reels.

ولم تكشف تيك توك عن موعد إطلاق تطبيق Notes الجديد على نطاق واسع.

ويأتي إطلاق ذلك التطبيق وسط تحديات كبيرة تواجهها المنصة الصينية الشهيرة قد تؤدي إلى حظرها أو بيعها داخل الولايات المتحدة حيث توجد أكبر قاعدة لمستخدميها.