تويتش تستعد لطرح خلاصة بأسلوب تيك توك

أعلنت تويتش نيتها طرح الخلاصة الجديدة المسماة Discovery لجميع المستخدمين في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بعد ما يقرب من عام من الاختبار.

وتأمل المنصة منح المستخدمين طريقة جديدة للعثور على القائمين على البث الجدد لمتابعتهم، مما يعني قضاء وقت إضافي ضمن التطبيق.

وأوضحت المنصة أن الخلاصة الجديدة التي تستخدم أسلوب تيك توك تتيح لك التمرير عبر خلاصات منفصلة مخصصة للمقاطع وأحداث البث المباشر الحالية.

وتخطط تويتش لإطلاق الخلاصة الجديدة بصفتها علامة تبويب داخل تطبيق الهاتف المحمول، وتسمح للمشاهدين بالتبديل بين خلاصة قابلة للتمرير للبث المباشر وخلاصة أخرى للمقاطع.

وتظهر خلاصة البث المباشر للمستخدمين عمليات البث من الأشخاص الذين يتابعونهم والبث المستمر من الأشخاص الذين لا يعتمدون على سجل المشاهدة.

وفي الوقت نفسه، تتضمن خلاصة المقاطع مقتطفات قصيرة من البث المباشر.

وتقول تويتش إن جميع عمليات البث المباشر والمقاطع مؤهلة للظهور في خلاصة Discovery ما دامت تلبي إرشادات المحتوى.

وعند التمرير عبر البث المباشر، تجد محتوى مباشرًا من منشئي المحتوى الذين تتابعهم، بالإضافة إلى عمليات البث التي توصي بها تويتش.

وفي حال وجدت شيئًا يعجبك، فإن بإمكانك النقر على الصورة الرمزية لمنشئ المحتوى للدخول إلى وضع المسرح والتفاعل مع البث المباشر.

وتظهر تويتش عندما يكون منشئ المحتوى يبث مباشرًا حتى يتمكن المشاهدون من المتابعة.

وأوضحت تويتش في إعلانها أن خلاصة Discovery تجمع البث والمقاطع من الخدمة وأن منشئي المحتوى لن يتمكنوا من رفع المقاطع إليها مباشرة وتعطي الخلاصة الأولوية للمقاطع المميزة.

وأشارت المنصة إلى أن الشكل الحالي للخلاصة ليس نهائيًا، إذ قد يرى بعض المستخدمين هذه الخلاصة في الشهر المقبل بصفتها الصفحة الرئيسية لتطبيق الهاتف المحمول.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دان كلانسي، في أوائل شهر مارس إن الخدمة تمنح تطبيق الهاتف المحمول أول عملية إعادة تصميم رئيسية منذ سنوات وأن خلاصة Discovery تعد بمنزلة الصفحة الرئيسية الجديدة.

ولن تسمح لك الخلاصة بالهروب من الإعلانات التي تظهر ضمن خلاصة Discovery والتي يمكنك التمرير عبرها دون أن تجبرك على إيقاف تجربة المشاهدة أو التمرير.