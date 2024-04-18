أيسر تعلن حاسوبًا محمولًا جديدًا من فئة كروم بوك

أعلنت أيسر إضافة جديدة إلى تشكيلة أجهزة كروم بوك بلس Chromebook Plus. ويأتي جهاز Chromebook Plus 514 بسعر قدره 400 دولار، وهو مزود بشاشة بقياس قدره 14 بوصة ومصمم ليكون جهازًا ميسور السعر مع تزويده بعتاد تنافسي.

ومن خلال مبادرة Chromebook Plus، وضعت جوجل الحد الأدنى من المعايير لما يجب أن يكون عليه جهاز ChromeOS.

ولمطابقة هذا الجهد في مجال العتاد، تستثمر أيسر في مزايا إضافية متقدمة لنماذج Chromebook Plus، بالإضافة إلى الإضافات، مثل إضاءة الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومفتاح كتم الصوت العالمي، والمزيد.

ومن المفترض أن يتاح الجهاز الجديد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وينضم جهاز Chromebook Plus 514 إلى مجموعة من أجهزة كروم بوك الأخرى التي تركز على الأداء والتي صدرت في العام الماضي، مثل HP Dragonfly Pro و Asus Chromebook Plus CX34.

وتعمل هذه الأجهزة على طمس الخط الفاصل بين أجهزة كروم بوك وأجهزة الحواسيب المحمولة، وخاصة مع وصول المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وزودت أيسر جهاز Chromebook Plus 514 بمعالج Core i3-N305 من إنتل، ويتميز بشاشة من نوع TFT LCD بدقة قدرها 1920×1080 بكسلًا وبسطوع قدره 300 شمعة في المتر المربع، وهي مزودة بتقنية IPS.

ويحتوي الجهاز كاميرا ويب عالية الدقة مع مصراع الخصوصية وذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت.

ويأتي جهاز Chromebook Plus 514 من أيسر أيضًا بنماذج تعمل باللمس وغير عاملة باللمس، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 11 ساعة.

وتشير هذه المزايا إلى دفعة تصميمية نحو حاسوب محمول للعمل طوال اليوم، وهو أمر لم تتفوق فيه أجهزة كروم بوك دائمًا على مر التاريخ.

وتأتي كاميرا الويب مزودة بمزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط الإضاءة وطمس الخلفية وزيادة وضوح الصورة.

وتقول أيسر إن الشاشة العالية الدقة ووحدة معالجة الرسومات المدمجة مجهزتان لأداء مهام تحرير الصور، سواء عبر تطبيق Google Photos أو من خلال البرامج الاحترافية، مثل أدوبي فوتوشوب، وخاصة مع دعم الذكاء الاصطناعي التوليدي من Adobe Firefly.

وقد يؤدي أيضًا إدخال الذكاء الاصطناعي في الحواسيب المحمولة وأجهزة كروم بوك على حدٍ سواء هذا العام إلى تحقيق بعض التوازن عندما يتعلق الأمر بالمزايا الجديدة والنهج في التعامل مع الوظائف التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

ويزن جهاز Chromebook Plus 514 مقدار 1400 جرام، وهو أمر قياسي لجهاز كروم بوك وخفيف جدًا لجهاز حاسوب محمول.

وفيما يتعلق بالمنافذ، يحتوي منفذي USB Type-C، ومنفذي USB Type-A، وقارئ بطاقة MicroSD.

وتقول أيسر إن جهاز Chromebook Plus 514 الجديد سيكون متاحًا عبر موقع الويب في غضون أيام قليلة بعد إطلاقه في تاريخ 18 من أبريل.