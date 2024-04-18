أمازون تدافع عن تقنيتها غير النقدية Just Walk Out

تعارض أمازون الادعاءات القائلة بأن تقنيتها غير النقدية Just Walk Out يديرها بشر في الهند وليس الذكاء الاصطناعي.

وفي تدوينة جديدة، وصفت عملاقة التجارة الإلكترونية هذه التقارير بأنها غير صحيحة، وقالت إن نموذج التعلم الآلي يشغل نظامها.

وظهرت في الأسبوع الماضي تقارير تفيد بأن أمازون توظف نحو ألف عامل في الهند لمشاهدة الأشخاص وهم يتسوقون ومراجعة المشتريات في المتاجر التي تستخدم تقنية Just Walk Out.

وزعم التقرير أن العاملين في أمازون اضطروا إلى مراجعة نحو 700 من كل 1000 معاملة في عام 2022، وهو أمر ليس نادرًا في عالم الذكاء الاصطناعي.

وتصر أمازون على أن هذه التقارير خطأ، مع أنها لا تنكر أن البشر لا يشاركون في هذه العملية.

وتقول أمازون إن موظفيها مكلفون بشرح التعليقات التوضيحية المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب بيانات التسوق الحقيقية، وذلك من أجل تحسين نظام Just Walk Out، وليس تشغيله.

وكتب ديليب كومار، نائب رئيس تطبيقات AWS، في التدوينة: “لا يختلف هذا عن أي نظام ذكاء اصطناعي آخر يولي الدقة قيمة عالية، إذ يُعد استخدام المراجعين البشريين أمرًا شائعًا”.

ويبدو أن تدوينة أمازون تؤكد أيضًا التقارير التي تفيد بأن الشركة تتراجع عن تقنيتها غير النقدية Just Walk Out.

ووجدت الشركة أن العملاء في متاجر البقالة الكبيرة يفضلون استخدام Dash Cart، وهي عربة التسوق الذكية التي تجمع تلقائيًا العناصر أثناء وضعها داخل العربة.

وتماشيًا مع هذه النتائج، تقول أمازون إنها بدأت بتوسيع Dash Cart لتشمل محلات البقالة التابعة لجهات خارجية وجميع متاجر Fresh.

وفي الوقت نفسه، تقول أمازون إن Just Walk Out مناسبة للمتاجر التي تحتوي مجموعة مختارة من المنتجات.

وتخطط أمازون لإطلاق متاجر Just Walk Out إضافية تابعة لجهات خارجية في عام 2024 مقارنةً بأي عام سابق.

ولم تتخلَّ الشركة عن جلب تقنيتها غير النقدية Just Walk Out إلى المتاجر الكبيرة أيضًا.

وتقول أمازون إنها تعمل على تحسين زمن الوصول والدقة للحصول على إيصالات سريعة وموثوقة، بالإضافة إلى العمل على خوارزميات وأجهزة استشعار جديدة.