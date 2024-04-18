أفضل حواسيب ماك بوك لتحرير مقاطع الفيديو

تُعدّ عملية تحرير مقاطع الفيديو من المهام الكثيفة التي تتطلب استخدام حاسوب يعمل بمعالج قوي للحفاظ على سير العمل بسلاسة، وتحتاج أيضًا إلى سعة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي ووحدة لمعالجة الرسومات تمتاز بالقوة العالية.

إن البحث عن حاسوب محمول قوي بما يكفي للتعامل مع مهام تحرير الفيديو ليس أمرًا سهلًا، ولكن يمكنك تقليل الخيارات من خلال اختيار واحد من حواسيب ماك بوك من آبل.

ومع أن حواسيب ماك بوك ليست جميعها مناسبة لتحرير الفيديو، فإن العديد من طرز ماك بوك مناسبة لهذه المهمة، وخاصة الطرز الحديثة التي تعمل بمعالج M2 أو M3، ولكن هل يجب عليك اختيار حاسوب من سلسلة MacBook Pro أم سلسلة MacBook Air؟ وما حجم الشاشة الذي يجب أن تختاره؟

لمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي أفضل حواسيب ماك بوك لتحرير الفيديو، وتتضمن القائمة خيارات من سلسلتي MacBook Pro و MacBook Air:

1- حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة:

يمتاز حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بتصميمه الأنيق والبسيط، ويضم شاشة كبيرة، ويعمل بواحد من أفضل المعالجات وأقواها، ويتوفر بخيارات متعددة من سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي.

إن أهم ما يجعل هذا الحاسوب مناسبًا لتحرير الفيديو، هو معالج آبل M3 Pro المرتبط مع ذاكرة موحدة بسعة قدرها 36 جيجابايت، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 18 نواة، وقرص تخزين بسعة قدرها 512 جيجابايت، وهذه المواصفات تسمح للمحترفين بتنفيذ معظم مهام تحرير الفيديو دون أي مشكلات.

تمتاز شاشة liquid Retina XDR الكبيرة التي تأتي بمقاس قدره 16.2 بوصة بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، ويضم هذا الحاسوب العديد من المنافذ لتوصيل الملحقات اللازمة للعمل، مثل: مقبس لسماعة الرأس ومنفذ HDMI وعدة منافذ من نوع Thunderbolt 4.

تشمل المزايا الأخرى لهذا الحاسوب: لوحة المفاتيح المريحة والسريعة الاستجابة، ومزايا الحماية من الفيروسات المدمجة ومزايا التشفير، والبطارية التي تستمر بالعمل مدة تصل إلى 22 ساعة.

يُباع حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة بسعر يبدأ من 2899 دولارًا.

2- حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة:

يشترك حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة مع الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة في معظم المواصفات، لكنه أصغر حجمًا ويتوفر بخيارات أقل من سعة التخزين والذاكرة الموحدة ويُباع بسعر أقل مقارنةً بالطراز الأكبر.

يأتي هذا الطراز مع ذاكرة موحدة بسعة قدرها 18 جيجابايت، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 14 نواة و قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

وإذا كنت طالبًا وتتطلب دراستك إنجاز مهام تحرير الفيديو، أو كانت هوايتك تحرير الفيديو، فسيكون هذا الطراز مناسبًا لك، ومع أن شاشته أصغر قليلًا من شاشة الطراز الآخر، فهي من النوع ذاته، وتمتاز بذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

يُباع حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة بسعر يبدأ من 1999 دولارًا.

3- حاسوب MacBook Pro M3 Max الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة:

يعمل حاسوب MacBook Pro M3 Max الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة بأقوى معالج أطلقته آبل حتى الآن، وهو معالج M3 Max، ويأتي مع خيارات كبيرة من سعة التخزين والذاكرة الموحدة؛ مما يجعله أفضل حاسوب ماك بوك لتحرير الفيديو.

يعد معالج M3 Max من أقوى المعالجات في العالم، ويأتي مع ذاكرة موحدة بسعة قدرها 36 جيجابايت، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 30 نواة وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يضم هذا الطراز شاشة Liquid Retina XDR مشرقة وكبيرة تأتي بمقاس قدره 16 بوصة، ويضم لوحة مفاتيح واسعة ومريحة وسريعة الاستجابة، ويمتاز بعمر البطارية الطويل الذي يستمر مدة تصل إلى 22 ساعة.

يُباع حاسوب MacBook Pro M3 Max الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة بسعر يبدأ من 3499 دولارًا.

4- حاسوب MacBook Air M3 الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة:

مع أن طرز MacBook Pro هي الأفضل لتحرير الفيديو، فإن سلسلة MacBook Air هي بديل ممتاز لمن يبحثون عن طرز أصغر حجمًا وأكثر قابلية للحمل من طرز Pro، ومع ذلك فإن هذه الحواسيب قوية بما يكفي لأداء مهام تحرير الفيديو الأساسية.

يضم هذا الطراز شاشة بمقاس قدره 15 بوصة، ويبلغ ارتفاعه أقل من نصف بوصة، وهو خفيف الوزن بنحو كبير؛ مما يجعله مناسبًا للطلاب والأشخاص الذين يتنقلون باستمرار.

يعمل هذا الطراز بمعالج M3 الذي يأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات، ويأتي مع ذاكرة موحدة بسعة قدرها 16 جيجابايت وقرص تخزين SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

يُباع حاسوب MacBook Air M3 الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة بسعر يبدأ من 1699 دولارًا.

5- حاسوب MacBook Air (M2) الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة:

لا يقدم هذا الطراز قوة الأداء نفسها التي تقدمها أجهزة ماك بوك الأخرى في هذه القائمة. ومع ذلك، فهو الجهاز الأنسب للأشخاص الذين يرغبون في تعلم أساسيات تحرير الفيديو ويبحثون عن حاسوب قوي يمكن أن يستمر معهم مدة طويلة، وهو أيضًا حاسوب ماك بوك الوحيد الذي يُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج M2 ويأتي مع ذاكرة موحدة بسعة قدرها 8 جيجابايت، وهو غير مناسب لمعالجة مهام تحرير الفيديو المعقدة، ولكنه مناسب للتدريب وتعلم أساسيات التحرير باستخدام برامج متوسطة.

يضم هذا الطراز شاشة بمقاس قدره 13.3 بوصة، لكنها ليست مشرقة بالدرجة ذاتها التي تمتاز بها شاشات سلسلة Pro الجديدة. وتشمل المواصفات الأساسية الأخرى لهذا الحاسوب: قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت، وما يصل إلى 20 ساعة من عمر البطارية، وكاميرا ويب عالية الدقة.