Tecno تطلق هاتفها الذكي Camon 30 Premier

أطلقت Tecno رسميًا هاتفها الذكي Camon 30 Premier بعد أن عرضته في MWC 2024 موضحة تفاصيل نظام التصوير، دون توضيح معظم التفاصيل الأخرى بخصوص الجهاز.

ويعد الإطلاق علامة فارقة في السلسلة المسماة Camon التي توفر مزايا تصوير فيديو محسنة تلبي احتياجات كل من الهواة والمحترفين.

وتطرح الشركة جهاز Camon 30 Premier للبيع في أوائل شهر مايو، وينتشر تدريجيًا في معظم أسواق Tecno العالمية التي يزيد عددها على 70 سوقًا.

ويأتي Camon 30 Premier مزودًا بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس قدره 6.77 بوصات وبدقة قدرها 1264×2780 بكسلًا وذروة سطوع قدرها 1400 شمعة في المتر مع معدل تحديث عالٍ.

وتعد هذه الشاشة الأولى من نوعها لهاتف ذكي غير قابل للطي لهذه العلامة التجارية.

ويستخدم Camon 30 Premier مستشعر الصور من سوني، وهو IMX890 بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة.

وزودت Tecno الهاتف أيضًا بعدسة بيريسكوب بدقة قدرها 50 ميجابكسل من أجل التعامل مع التكبير والصور الشخصية وحتى لقطات الماكرو، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويأتي الجهاز بكاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع عدسة ضبط تلقائي للصورة.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8200 Ultra، مما يضمن التشغيل والاتصال السلس. وتصل خيارات ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية إلى 512 جيجابايت + 24 جيجابايت.

ويحافظ نظام التبريد على كفاءة الهاتف حتى في ظل الاستخدام المكثف.

ويأتي هاتف Camon 30 Premier مزودًا ببطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير قادرة على توفير ما يصل إلى 7 ساعات من اللعب أو 8 ساعات من مشاهدة الفيديو بشحنة واحدة.

ويمكن لتقنية Ultra Charge بقوة قدرها 70 واطًا شحن البطارية بمقدار 50 في المئة خلال ما يزيد قليلًا على 16 دقيقة.

وتشمل التحسينات الصوتية تقنية Dolby Atmos ومكبرات صوت استريو مزدوجة، مما يوجِد بيئة صوتية غنية لتجارب الوسائط المتعددة.

ويدل هذا الإطلاق على التزام Tecno المستمر بإدماج التكنولوجيا المتطورة في التصميمات التي تركز على المستخدم لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين العالميين.

ولم تعلن Tecno السعر الدقيق للهاتف، وقالت الشركة إن سعر Camon 30 Premier يختلف وفقًا للأسواق الفردية، وستكشف عن السعر في وقت الإصدار في كل بلد.