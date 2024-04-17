HMD Global تطلق الهاتف المسمى Boring

تعاونت HMD Global مع الشركة الإبداعية Bodega لإطلاق الهاتف المصمم للاستفادة من الحنين إلى الماضي المسمى Boring.

ونظرًا إلى أن الهواتف الذكية أصبحت متقدمة جدًا ومثيرة للاهتمام للمستخدم، فقد أصبح الاتصال بعالم الإنترنت سهلًا، مع صعوبة الاستمتاع بالتفاصيل التي نعيشها في الوقت الحالي.

ويعمل هاتف Boring الذي أنتجته HMD Global الأوروبية المبتكرة للهواتف المحمولة على التخلص من عوامل التشتيت التي تسببها الهواتف الذكية الحالية.

وصممت الشركة الهاتف لتوفير الأساسيات، وتعد الوظيفة الأساسية للهاتف هي إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية واستقبالها.

وتقول HMD Global إن الجهاز ذا الإصدار المحدود غير قادر على تنزيل الوسائط الاجتماعية أو التطبيقات الأخرى، وهو يمتلك غلافًا شفافًا وملصقات ثلاثية الأبعاد تشير إلى أن الشركة تضع المراهقين في الحسبان عند تصميمه.

وزودت الشركة الهاتف ببطارية قابلة للإزالة بسعة قدرها 1450 ميلي أمبير، مما يمنحك أسبوعًا من زمن الانتظار وما يصل إلى 20 ساعة من وقت التحدث مع هاتف Boring.

ويعتمد هاتف Boring على هاتف Nokia 2660 Flip، ويعد بمنزلة هاتف قابل للطي دون تطبيقات لمساعدتك في التواصل مع أصدقائك عبر الهاتف.

ولن يكون هاتف Boring متاحًا إلا من خلال الهدايا، ولن يطرح للبيع، كما أنه نسخة محدودة، ويشير الموقع الإلكتروني إلى تصنيع 5000 نسخة منه فقط.

وتوجد شاشة داخلية من نوع QVGA بقياس قدره 2.8 بوصة وبدقة قدرها 240×320 بكسلًا، مع شاشة خارجية بقياس قدره 1.77 بوصة، وكاميرا بدقة قدرها 0.3 ميجابكسل مع فلاش LED، ومنفذ لسماعة الرأس، وهو يدعم الاتصال وإرسال الرسائل النصية عبر شبكات 2G و 3G و 4G.

ويتميز الجهاز بسعة تخزين داخلية قدرها 128 ميجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

وفي حال كنت بحاجة إلى التنقل، فإن بإمكانك إرسال رسالة نصية إلى الأصدقاء للحصول على الاتجاهات، كما يمكنك أيضًا اللعب بلعبة Snake، في إشارة إلى ترخيص Nokia الخاص بشركة HMD Global.

ويتاح هاتف Boring من خلال هدايا وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، وتتبعها الأسواق الأخرى في وقت لاحق من العام.

وأكدت HMD Global ظهور هاتف Boring أول مرة في أسبوع التصميم في ميلانو، وتخطط الشركة لإطلاق تطبيق يجعل الهواتف الذكية مملة في شهر يونيو من هذا العام