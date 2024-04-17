BYD تكشف عن سيارة كهربائية مع مهبط للطائرات المسيرة

كشفت العلامة التجارية فانغ تشينغ باو Fang Cheng Bao التابعة لشركة BYD عن مفهومها الجديد لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية Super 3 الذي يتميز بتصميم مخصص للطرق الوعرة.

ومن المتوقع أن تكلف السيارة الكهربائية الجديدة المتكاملة مع منصة هبوط لطائرتك المسيرة أقل من 28000 دولار.

وأعلنت BYD علامتها التجارية الجديدة Fang Chang Bao في شهر يونيو الماضي بصفتها علامتها تجارية فرعية.

وتتخصص Fang Chang Bao في إنتاج مركبات الطاقة الجديدة الشخصية والمهنية، وأطلقت مركبتها الأولى المسماة Bao 5 في شهر نوفمبر.

وتعد سيارة الدفع الرباعي للطرق الوعرة Bao 5 نموذجًا هجينًا كهربائيًا يعتمد على المنصة التكنولوجية الجديدة للعلامة التجارية المسماة DMO.

وقالت BYD إن العلامة التجارية Fang Chang Bao ستطلق مجموعة من المركبات، بدءًا من سيارات الطرق الوعرة وحتى السيارات الرياضية.

وكشفت العلامة التجارية عن ثلاثة نماذج جديدة، وهي سيارة الدفع الرباعي الرائدة Bao 8، والسيارة الرياضية المكشوفة Super 9، ومفهوم سيارة الدفع الرباعي للطرق الوعرة Super 3.

وعلى عكس Boa 5، فإن Super 3 هي سيارة كهربائية بالكامل. وتقول BYD إن هيكل سيارة الدفع الرباعي الكهربائية مستوحى من فيلم حرب النجوم. وبمجرد دخول المفهوم حيز الإنتاج، فمن المتوقع أن يطلق عليه اسم Bao 3.

وتستهدف سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من BYD المشترين الأصغر سنًا، وتأتي مع منصة هبوط للطائرة المسيرة على السطح وتحتوي مقابض أبواب مخفية ومرايا خلفية إلكترونية.

وتظهر سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة أول مرة في الأسبوع المقبل ضمن معرض Auto China 2024.

وفي الوقت نفسه، تعتمد Bao 8 على منصة DMO الخاصة بشركة BYD، وتأتي بصفتها منافسًا لسيارة لاند كروزر من تويوتا بأسعار تبلغ نحو 69000 دولار.

وباعت BYD مقدار 3550 نموذجًا من Bao 5 في شهر مارس، ارتفاعًا من 2310 نموذجًا في شهر فبراير مع زيادة إنتاج العلامة التجارية. ويبدأ سعر Bao 5 من 40 ألف دولار.

وتتوقع شركة صناعة السيارات أن تنمو المبيعات بنسبة تزيد على 20 في المئة مع النماذج الجديدة، ويشمل ذلك السيارات الفاخرة والسيارات المنخفضة السعر والسيارات الرياضية والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم.