عند البحث عن حاسوب محمول يتمتع بمواصفات قوية ويكون مناسبًا بنحو خاص للألعاب والمهام الكثيفة، فإن الحواسيب التي تُنتجها Lenovo و Razer تُعدّ من أبرز الخيارات التي يمكنك التفكير فيها، ويُعدّ كل من Legion 9i و Blade 16 من أحدث الحواسيب المحمولة التي أطلقتها هذه العلامات التجارية الرائدة، وكلاهما من أفضل الحواسيب المحمولة في عام 2024.

وفيما يلي سنقدم مقارنة بين حاسوبي Lenovo Legion 9i (2024) و Razer Blade 16 (2024) لتوضيح المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الحاسوبين، ومساعدتك في اختيار الحاسوب المناسب لك:

التصميم والشاشة:

يُعد كل من Lenovo Legion 9i (2024) و Razer Blade 16 (2024) من الحواسيب الكبيرة الحجم، ويأتي كل حاسوب بتصميم مختلف تمامًا عن تصميم الحاسوب الآخر؛ إذ يمتاز حاسوب Blade 16 بتصميمه البسيط، وأما حاسوب لينوفو Legion فيأتي بتصميم أكثر تعقيدًا ويتضمن الكثير من التفاصيل.

كلا الحاسوبين من الحواسيب المحمولة الثقيلة الوزن؛ إذ يبلغ وزن حاسوب لينوفو 2.56 كيلوجرام، وأما حاسوب Razer Blade 16 فيبلغ وزنه 2.45 كيلوجرام.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم حاسوب لينوفو Legion شاشة Mini-LED بمقاس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 3200 × 2000 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 165 هرتزًا.

أما حاسوب Blade فيضم شاشة OLED بمقاس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل وتدعم معدل تحديث قدره 240 هرتزًا، ويمكنك اختيار شاشة Mini-LED مع معدل تحديث قدره 240 هرتزًا أو 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل حاسوبا lenovo Legion 9i (2024) و Razer Blade 16 (2024) بمعالج Intel Core i9-14900HX مع وحدة معالجة الرسومات من نوع Nvidia 4090، ويمكنك اختيار طراز 4070 أو 4080 من وحدة معالجة الرسومات في حاسوب Blade، كما يمكنك اختيار طراز 4080 من وحدة معالجة الرسومات في حاسوب لينوفو.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي، يأتي حاسوب Legion 9i مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 64 جيجابايت، وأما حاسوب Blade فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 96 جيجابايت.

أما سعة قرص التخزين SSD، فتصل إلى 3 تيرابايت في حاسوب لينوفو Legion 9i، ويوفر Blade ما يصل إلى 8 تيرابايت من سعة قرص التخزين.

كلا الحاسوبين مناسبان للمهام الثقيلة واللعب بألعاب الفيديو، ويمكنهما أداء جميع المهام بسلاسة وسرعة ولن تواجه أي مشكلات متعلقة بالتأخير أو عدم الاستجابة.

كلا الحاسوبين من الحواسيب المناسبة لهواة الألعاب، والأشخاص الذين يعملون في مجال تحرير الفيديو والتصميم، كما يمكن للمبرمجين اختيار واحد من هذه الحواسيب لأداء مهام البرمجة بسلاسة.

السعر:

يُباع حاسوب لينوفو Legion 9i بسعر يبدأ من 3456 دولارًا، ويُباع حاسوب Razer Blade 16 بسعر يبدأ من 3300 دولار.

أيهما المناسب لك؟

كما ذكرنا سابقًا، كلا الحاسوبين من الحواسيب المناسبة لهواة الألعاب، والأشخاص الذين يعملون في مجال تحرير الفيديو والتصميم، والمبرمجين، كما أن كليهما يُباعان بأسعار مرتفعة ومتقاربة.

ومع ذلك، يتفوق حاسوب Razer Blade على حاسوب لينوفو بما يتعلق بتوفير المزيد من الخيارات المتعلقة بمواصفات الشاشة، وتوفير ما يصل إلى 96 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 8 تيرابايت من سعة قرص التخزين SSD، وهذا يعني أن حاسوب Razer Blade سيكون الأنسب لك إذا كنت تبحث عن حاسوب يستمر معك مدة طويلة دون مواجهة أي مشكلات متعلقة بالتخزين.

إليك المواصفات الأساسية لحاسوبي Lenovo Legion 9i (2024) و Razer Blade 16 (2024):

المواصفات Lenovo Legion 9i (2024)

Razer Blade 16 (2024) المعالج Intel Core i9-14900HX Intel Core i9-14900HX وحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce RTX 4090 أو RTX 4080 Nvidia GeForce RTX 4090 أو RTX 4080، أو RTX 4070 الشاشة شاشة Mini-LED بمقاس قدره 16 بوصة من نوع OLED بمقاس قدره 16 بوصة، أو من نوع Mini-LED بمقاس قدره 16 بوصة. ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 64 جيجابايت. تصل إلى 96 جيجابايت. قرص التخزين SSD تصل سعته إلى 2 تيرابايت. تصل سعته إلى 8 تيرابايت. الوزن 2.56 كيلوجرام. 2.45 كيلوجرام. الألوان الأسود. الأسود والفضي. السعر يبدأ من 3456 دولارًا . يبدأ من 3300 دولار.