Moto G Play (2024) من أحدث الهواتف الذكية المنخفضة السعر التي أطلقتها شركة موتورولا هذا العام، ويأتي مع تغييرات متعددة مقارنةً بالطراز السابق، فبدلًا من الكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات، أضافت موتورولا كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة أعلى من دقة العدسة الرئيسية في الطراز السابق، وحسّنت الشركة دقة الشاشة وسرعة الشحن واختارت معالجًا أكثر كفاءة من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Moto G Play (2024):

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف موتورولا Moto G Play (2024) بتصميم يُشبه تصميم سلسلة Edge، ويتوفر باللون الأزرق اللامع (Sapphire Blue)، ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، كما يضم مقبسًا لسماعة الرأس يوجد على الحافة العلوية، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية، كما يضم مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في زر التشغيل الجانبي.

أما الشاشة فتأتي بمقاس قدره 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 720 × 1600 بكسل، وهي من نوع (IPS LCD)، وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 3 لحمايتها.

تدعم الشاشة معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وهي ليست مشرقة بدرجة كافية لاستخدامها تحت ضوء الشمس المباشر؛ إذ ستجد صعوبة في قراءة ما يظهر في شاشة هاتفك عندما تكون في الخارج.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف موتورولا Moto G Play بمعالج كوالكوم Snapdragon 680 4G، ويأتي مع سعة قدرها 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية التي يمكن زيادتها حتى واحد تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، وقد حصل هذا الهاتف على ترقية في نوع المعالج وسعة ذاكرة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي؛ إذ يعمل الطراز السابق بمعالج MediaTek Helio G37 ويأتي مع سعة قدرها 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

يمكن لهذا الهاتف أداء المهام الخفيفة مثل: قراءة رسائل البريد الإلكتروني وتصفح الويب وتشغيل الوسائط بسلاسة، ومع ذلك قد تواجه مشكلة التأخير عند فتح بعض التطبيقات وإجراء بعض المهام، مثل: التصوير.

يعمل هاتف موتورولا Moto G Play (2024) بنظام التشغيل أندرويد 13 وسيتلقى تحديثًا واحدًا لنظام التشغيل، وسيحصل على تحديثات أمنية لمدة عامين.

عمر البطارية:

يضم هاتف موتورولا Moto G Play بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن أن يستمر بالعمل مدة قدرها 11 ساعة.

يدعم هذا الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويمكن شحنه بالكامل في مدة قدرها ساعة و 57 دقيقة باستخدام شاحن متوافق.

الكاميرا:

يضم هاتف موتورولا Moto G Play (2024) كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتختلف مواصفات الكاميرا الخلفية بنحو كبير عن الكاميرا في الطراز السابق؛ إذ يضم الطراز السابق كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

أشارت موتورولا إلى أن الكاميرا الجديدة يجب أن تلتقط صورًا أكثر تفصيلًا وتقدم أداءً أفضل في الإضاءة المنخفضة. ويحتوي هذا الهاتف أيضًا على كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

في النهار وفي ظروف الإضاءة العالية، يمكن للكاميرا الرئيسية إنتاج صور واضحة وذات جودة جيدة، ومع ذلك، فهي غير قادرة على التقاط التفاصيل الدقيقة، ولا تظهر الصور واضحة بنحو جيد عند التصوير في الليل.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، يمكن لكاميرا هذا الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا Moto G Play 2024 بسعر قدره 130 دولارًا.

هل يستحق الشراء؟

يأتي Moto G Play 2024 مع العديد من الترقيات مقارنةً بطراز العام الماضي، لكنه لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ولن يحصل على تحديثات لنظام التشغيل مدة طويلة، فإذا كانت هذه المزايا مهمة لك، ففكر في شراء هاتف آخر.

وإذا كنت على استعداد لإنفاق ما يقارب 50 دولارًا إضافيًا، فيمكنك التفكير في شراء هاتف سامسونج Galaxy A15 5G الذي يضم كاميرات أفضل من كاميرا هاتف موتورولا، وشاشة عالية الدقة ويمتاز بعمر البطارية الطويل، بالإضافة إلى دعم تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية مدة أطول مقارنةً بهاتف موتورولا، ومع أنه أغلى قليلًا، لكنه سيستمر معك مدة أطول.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Moto G Play (2024):

Motorola Moto G Play (2024) المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 680 4G ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.1. البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأزرق. نظام التشغيل أندرويد 13. الوزن 185 جرامًا. السعر 130 دولارًا.