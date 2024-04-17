مايكروسوفت تعتزم إنهاء دعم أوفيس 2016 وأوفيس 2019

أعلنت شركة مايكروسوفت عزمها إنهاء دعم حزمة البرامج المكتبية الخاصة بها أوفيس 2016 وأوفيس 2019 والخوادم المرتبطة بها بحلول منتصف أكتوبر من عام 2025 القادم.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي إنها لن توفر تحديثات الأمان أو إصلاحات الأخطاء أو الدعم الفني بعد الرابع عشر من أكتوبر 2025، مشيرةً إلى أن استخدام تلك المنتجات بعد انتهاء الدعم، يجعل المؤسسات عرضة للتهديدات الأمنية المحتملة وفقدان الإنتاجية، ومشكلات التوافق.

وبحلول التاريخ المحدد، ستنتهي كافة أشكال الدعم المقدمة من مايكروسوفت لحزمتي أوفيس 2016 وأوفيس 2019 والبرامج التي تحتويها مثل برنامج معالجة النصوص “وورد”، وبرنامج قواعد البيانات “إكسل”، وبرنامج العروض التقديمية “باوربوينت”، وبرنامج قواعد البيانات “أكسس”، وبرنامج إدارة البريد الإلكتروني “أوت لوك”، وبرنامج الملاحظات “ون نوت”، وبرنامج سكايب للأعمال، وبرنامج إنشاء المخططات “Visio”، وبرنامج إدارة المشاريع “Project” وغيرها.

وتوصي مايكروسوفت المؤسسات التي تثبّت تلك التطبيقات بالاشتراك في خدمة تطبيقات أوفيس السحابية، مثل خطة Microsoft 365 E3، أو الانتقال إلى خدمة أوفيس ذات الدعم الطويل الأجل (LTSC). ومع ذلك، فإن تاريخ انتهاء الدعم لحزمة Office LTSC 2021 هو 13 أكتوبر 2026، لذلك سيحصل العملاء على عام واحد فقط من الدعم الإضافي بعد Office 2016 و2019.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت سابقًا عزمها إيقاف برنامج Publisher بالكامل، وإزالته من اشتراكات Microsoft 365 بحلول أكتوبر من عام 2026.

ومن جهة أخرى، كشفت الشركة عن خططها لإصدار معاينة لحزمة Office LTSC 2024 الجديدة للشركات والمؤسسات في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري، وهي تخطط لتقديم خمس سنوات من الدعم لبرامج Office 2024 المستقلة، كما تخطط لإطلاق نسخة المستهلك بحلول خريف العام الجاري.