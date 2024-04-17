لوجيتك تطرح طريقة جديدة لاستخدام ChatGPT

كشفت لوجيتك عن البرنامج الجديد المسمى Logi AI Prompt Builder، وهي نافذة برمجية تساعد المستخدمين في الوصول إلى مساعدة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي دون مقاطعة العمل.

وأصبح مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي مستخدمين على نطاق واسع لدرجة أن الشركات أدمجت اختصارات الوصول إلى هذه الأدوات في العديد من لوحات مفاتيح الحواسيب المحمولة الجديدة.

واتخذت لوجيتك نهجًا مختلفًا، إذ وضعت اختصارًا للوصول إلى ChatGPT في الفأرة ولوحات المفاتيح دون إضافة مفتاح فعلي جديد.

ويمكن للمستخدمين ضمن تطبيق Logi Options Plus الوصول إلى Low AI Prompt Builder مجانًا وإنشاء مفتاح اختصار عبر الفأرة أو لوحة المفاتيح.

ويفتح هذا الاختصار تلقائيًا النافذة البرمجية Logi AI Prompt Builder عند الحاجة إلى مساعدة ChatGPT.

وبمجرد فتح النافذة، فإنها تقدم للمستخدمين استعلامات مقترحة بناءً على النص الذي اختاروه للعمل معه وفقًا لطرق محددة سابقًا للاستعلامات الشائعة، مثل إعادة الصياغة أو التلخيص، كما تقول لوجيتك.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص الاستعلامات، مع خيارات لتغيير اللهجة والطول والنمط والأسلوب والمزيد.

وبالإضافة إلى مساعدة المستخدمين في الوصول السهل إلى ChatGPT، فإن Low AI Prompt Builder تجعل الكتابة السريعة سهلة من خلال الطرق المحددة سابقًا وقوائم التخصيص المنسدلة.

وقالت الشركة: “تعد Logi AI Prompt Builder الجديدة اختصارًا للذكاء الاصطناعي لأي شخص لديه فأرة أو لوحة مفاتيح لوجيتك متوافقة مع برنامج Logi Options Plus ويريد الوصول بسهولة إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي غير المحدودة”.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى Logi AI Prompt Builder مجانًا طالما أنهم يستخدمون لوحة مفاتيح أو فأرة لوجيتك مدعومة بالإصدار الإنجليزي من تطبيق Logi Options Plus.

وتحول النافذة البرمجية المجانية لوحة المفاتيح أو الفأرة إلى أداة ذات اختصار للوصول إلى ChatGPT.

كما أطلقت لوجيتك فأرة لاسلكية جديدة تسمى Signature AI Edition تحتوي زرًا لاستدعاء الذكاء الاصطناعي يوفر اختصارًا للنافذة البرمجية Logi AI Prompt Builder.