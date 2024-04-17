فيفو تطلق هاتفها الذكي T3x 5G

كشفت فيفو عن أحدث هواتفها الذكية ذات السعر المنخفض T3x 5G. ويأتي الكشف عن هذا الجهاز بعد إطلاق T3 في وقت سابق من هذا الشهر.

ويتميز T3x 5G بالعديد من المزايا مقارنةً بسعره، ويشمل ذلك البطارية الكبيرة السعة والشاشة السلسة.

زودت فيفو الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2408×1080 بكسل مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا ونسبة شاشة إلى جسم قدرها 91.48 في المئة وكثافة قدرها 393 بكسل لكل بوصة.

وتتميز الشاشة بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها قابلة للعرض حتى في الظروف الخارجية الساطعة.

ويعمل T3x 5G بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم، ويزعم أن هذا المعالج حقق درجة تزيد على 561250 في اختبار AnTuTu، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة السعر المنخفض.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها إما 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.

ويمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 8 جيجابايت، كما يمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويحتوي هاتف فيفو الجديد كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويمكن للهاتف التقاط صور عالية الدقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويدعم أيضًا تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K.

وزودت فيفو الكاميرا بعدة مزايا، مثل الوضع الليلي والوضع الرأسي والوضع الليلي الفائق لتحسين التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة.

ويعمل T3x 5G بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى أندرويد 14. ويأتي الهاتف مزودًا بمستشعر بصمة مثبت على الجانب للأمان ويدعم بطاقة اتصال مزدوجة مع إمكانيات 5G.

ويتميز الهاتف أيضًا بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، مما يضمن الحماية ضد رذاذ الماء والغبار.

ويحتوي T3x 5G بطارية ضخمة بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 44 واط.

وتدعي فيفو أن البطارية قادرة على توفير ما يصل إلى 68.8 ساعة من تشغيل الموسيقى و 23.33 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة.

ويأتي هاتف T3x 5G بسعر قدره 160 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 180 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 200 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.