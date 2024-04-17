تسلا تتراجع عن تخفيض أسعار السيارات الكهربائية

أنهت تسلا التخفيضات على الأسعار عبر تشكيلة سياراتها الكهربائية حتى مع تراجع مبيعات السيارات الكهربائية.

ويأتي التراجع عن التخفيض بصفته جزءًا من خطة غامضة يتبعها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أجل تبسيط نظام المبيعات والتسليم بأكمله.

وكتب ماسك في منشور عبر إكس ردًا على تعليق مستخدم آخر: “نعمل على تبسيط نظام المبيعات والتسليم بأكمله بعد أن أصبح معقدًا وغير فعال”.

ويأتي إعلان ماسك بعد فقدان الآلاف من موظفي تسلا وظائفهم، وأثرت عمليات التسريح في أكثر من 10 في المئة من الموظفين، أو نحو 14000 شخص، وهي ناجمة عن ضعف الأداء المالي.

كما ألغت تسلا معظم قوائم الوظائف باستثناء عدد قليل من الوظائف المتعلقة ببرنامج تطوير التصنيع، مما يشير إلى تجميد التوظيف.

وصرح روهان باتيل، نائب الرئيس السابق للسياسة العامة وتطوير الأعمال في تسلا، أنه ترك الشركة بسبب التغييرات الشاملة الكبيرة.

وكان باتيل واحدًا من المديرين التنفيذيين البارزين الذين غادروا تسلا هذا الأسبوع، إلى جانب درو باجلينو، نائب الرئيس الأول السابق لشركة تسلا لمجموعة نقل الحركة والطاقة.

ويعد إنهاء التخفيضات عبر تشكيلتها بمنزلة قرار صادم، ويشمل القرار Model 3 و Model Y و Model S و Model X.

ورفعت الشركة الأسعار لمعظم عام 2022، وبدأت في عام 2023 بخفض الأسعار بانتظام، وشهدت بعض النماذج انخفاضًا بمقدار 20 في المئة تقريبًا، وهي ممارسة استمرت هذا العام.

وخفضت تسلا في شهر أبريل سعر العديد من طرازات Model Y بمقدار يتراوح بين 5000 دولار و 7000 دولار.

كما خفضت تسلا تكلفة الاشتراك الشهري لنظام مساعدة السائق المتقدم المسمى برنامج القيادة الذاتية الكاملة الخاضعة للإشراف ليصبح بمقدار 100 دولار شهريًا بدلًا من 200 دولار شهريًا.

وساعد خفضُ الأسعار تسلا في بيع رقم قياسي قدره 1.8 مليون سيارة كهربائية في عام 2023، مع أن أرباح شركة صناعة السيارات الكهربائية تقلصت.

وانخفضت أرقام التسليم في الربع الأول من عام 2024، إذ صنعت الشركة عددًا كبيرًا من السيارات مقارنةً بما شحنته، وهو الاتجاه الذي استمر خلال سبعة أرباع من الأرباع الثمانية الماضية.

وحذرت الشركة في شهر يناير من انخفاض نمو المبيعات في عام 2024 مقارنةً بالسنوات السابقة. كما يبدو أن تسلا قد ألغت فكرة تصنيع سيارة كهربائية بسعر قدره 25 ألف دولار لصالح إطلاق سيارة أجرة روبوتية في شهر أغسطس.

وليس من الواضح كيف تتناسب إزالة الحسومات مع الإستراتيجية الجديدة لشركة صناعة السيارات فيما يتعلق بتبسيط المبيعات والتسليم.