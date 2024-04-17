بايدو تكشف عن نظام تشغيل حوسبة ذكي

أعلنت بايدو في مؤتمرها لمطوري الذكاء الاصطناعي Create 2024 إطلاق نظام تشغيل الحوسبة الذكي المسمى Wanyuan.

ويعد هذا النظام الجديد تحولًا كبيرًا في مشهد الحوسبة السحابية، مع التركيز على الحوسبة الذكية بصفتها الأساس.

وأعلن شين دو، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بايدو ورئيس مجموعة بايدو سمارت كلاود للأعمال، نظام التشغيل الجديد Wanyuan الذي يهدف إلى تبسيط تجربة التطوير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأصلية وتعزيزها.

ومن خلال تقليل تعقيدات الأنظمة السحابية الأصلية وقوة الحوسبة غير المتجانسة وتجميعها، يعد Wanyuan بإحداث ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها المطورون مع منصات الحوسبة.

وشدد دو على أن أنظمة الحوسبة السحابية التقليدية لا تزال ذات صلة مع أنها لم تعد تحتل مركز الصدارة.

ومع ظهور الحوسبة الذكية، فإن هناك حاجة إلى نظام تشغيل جديد يمكنه إعادة تعريف التفاعل بين الإنسان والحاسوب وتزويد المطورين بتجربة تطوير سلسة.

ويدعم نظام تشغيل الحوسبة الذكي مقدار 77 نموذجًا تأسيسيًا، ويشمل ذلك Ernie Bot والنماذج التأسيسية الأخرى التابعة لجهات خارجية.

ويستطيع المطورون تطوير نماذجهم بسرعة استنادًا إلى أداة تطوير ModelBuilder التي أطلقتها بايدو حديثًا.

واستنادًا إلى AppBuilder و AgentBuilder وأدوات التطوير الأخرى من بايدو، فإن Wanyuan يخفض المتطلبات للمطورين من أجل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأصلية لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين.

ويتكون Wanyuan من ثلاث طبقات، وهي النواة والغلاف ومجموعة الأدوات. وحسنت بايدو على مستوى النواة منصة الحوسبة غير المتجانسة Baige AI للقيام بمهام، مثل تدريب النماذج الكبيرة والاستدلال.

ويدعم Wanyuan أيضًا التوافق مع شرائح الذكاء الاصطناعي السائدة، مما يسمح للمستخدمين بتكييف قوة الحوسبة بتكلفة منخفضة.

وتعالج هذه المرونة تحديات استخدام شرائح متعددة في سيناريوهات التدريب النموذجية، مما يضمن الأداء السلس والفعالية من ناحية التكلفة.

ويشتمل نظام التشغيل أيضًا نماذج كبيرة تعمل بكفاءة على ضغط كميات كبيرة من المعرفة العالمية وتلخص فهم اللغة الطبيعية.

ويتيح ذلك للمستخدمين تلبية الاحتياجات المتنوعة في سيناريوهات الأعمال المختلفة.

ويوفر النظام في طبقة الغلاف أدوات لإدارة النموذج والجدولة والتطوير، مما يحمي المطورين من تعقيدات تطوير النموذج.

وتتيح وظيفة تنسيق سير العمل سهولة تخصيص عمليات الأعمال، في حين تعمل خدمة توجيه النموذج على تحسين اختيار النموذج لمهام مختلفة، مما يقلل تكاليف الاستدلال بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

ويعد Wanyuan خطوة مهمة في تطور أنظمة تشغيل الحوسبة الذكية. ومن خلال تبسيط عمليات التطوير وتحسين الأداء، تهدف بايدو إلى تمكين المطورين والمؤسسات من فتح إمكانيات جديدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأصلية.