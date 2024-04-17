المدينة المنورة تتقدم 11 مرتبة في المؤشر العالمي للمدن الذكية لعام 2024

سجلت المدينة المنورة تقدمًا في 11 مرتبة في المؤشر العالمي للمدن الذكية (IMD)، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، خلال العام الجاري 2024، لتصبح بذلك في المرتبة 74 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة رقم 85 العام الماضي.

وحافظت المدينة المنورة على المرتبة السابعة عربيًا في قائمة المدن المدرجة ضمن المؤشر الذي يصدر سنويًا، ويبرز مستوى التقدّم الرقمي وجاهزية مدن العالم وإدراك سكانها للجهود المبذولة التي تجعل مدنهم ذكية تسهم في تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية، وتعزيز الأبعاد الإنسانية، وتحقيق التطلعات والاحتياجات السكانية، ودعم التنمية الحضرية، وتحويل الأماكن العامة إلى نقاط جاذبة تلبي تطلعات السكان والزوار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن توظيف التقنيات الرقمية في تحسين جودة الحياة.

وأسهمت الجهود التي تقودها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع شركائها في جميع القطاعات الحكومية في رفع مستوى التنسيق لتفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مرتبة متقدمة على مستوى المدن الذكية في العالم.

وتعكس هذه المرتبة المتقدمة التي حققتها المدينة المنورة هذا العام في المؤشر العالمي للمدن الذكية مدى التقدم الذي تعيشه المملكة العربية السعودية بنحو عام، والمدينة المنورة على وجه الخصوص في مجال المدن الذكية، وتطوير إستراتيجياتها في خدمة الساكن والزائر بالارتكاز على أساليب التخطيط والتنمية الحضرية، والاستفادة من برامج الجهات الداعمة في المنظومة التنموية الشاملة، كبرنامج جودة الحياة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ووزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بما ينسجم مع رعاية وعناية القيادة الرشيدة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

سجلت #المدينة_المنورة تقدماً في 11 مرتبة عالمياً في المؤشر العالمي للمدن الذكية للعام (IMD) الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية خلال العام الجاري 2024م.#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/4IGUxQQ3Yf — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) April 16, 2024

وكانت المدينة المنورة قد أُدرجت ضمن قائمة مؤشر IMD للمدن الذكية في عام 2021 كثاني مدينة سعودية بعد العاصمة الرياض آنذاك، لتكون ضمن قائمة المدن الذكية في العالم التي تقيس مدى جاهزية المدن واستخدامها للتقنيات المتقدمة في بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، وانضمت عقب ذلك مكة المكرمة وجدة إلى القائمة خلال السنوات الماضية، كما أدرجت مدينة الخبر هذا العام لتكون بذلك خامس مدينة سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة عالميًا في مؤشر المدن الذكية IMD التي تغطي تقييم 5 مجالات رئيسية وهي: الصحة والسلامة، والأنشطة الثقافية، والتنقل، والحوكمة والمشاركة، بالإضافة إلى فرص العمل والتعليم.