استمرار مشكلة ذوبان موصلات الطاقة في بطاقة إنفيديا RTX 4090

بعد إطلاق البطاقة الرسومية إنفيديا RTX 4090 في شهر أكتوبر في عام 2022، ظهرت تقارير متفرقة عن حدوث ارتفاع الحرارة في موصل الطاقة الخاص بالبطاقة وذوبانه بعد مدة من الاستخدام، مما جعل هذه البطاقة التي تبلغ قيمتها قرابة 1599 دولارًا غير قابلة للاستخدام. والآن، وبعد مرور عام ونصف تقريبًا، يبدو أن المشكلة لا تزال تسبب صداعًا للاعبي الحاسوب.

وأفاد متجر Northridge Fix لإصلاح الأجهزة التقنية، ومقره في ولاية كاليفورنيا، أن أزمة الكابلات لم تنته بعد، إذ لا يزال فريق الإصلاح يتلقى ما يصل إلى 200 بطاقة RTX 4090 تالفة شهريًا.

ويبدو أن موجة الغضب التي اجتاحت شبكة الإنترنت في الأشهر الماضية بخصوص هذه المشكلة قد هدأت كثيرًا، إذ لم يطرأ أي تقدم على الدعاوى القضائية القليلة التي رفعت على إنفيديا.

وتكمن المشكلة برمتها في موصل الطاقة 12VHPWR القادم مع بطاقة RTX 4090، الذي يتطلب محولًا لوحدات تزويد الطاقة ATX القديمة، إذ تسبب التصميم في ارتفاع درجة حرارة بعض موصلات الطاقة عند إدخال الموصل بطريقة غير صحيحة، مما أدى إلى ذوبان الغلاف البلاستيكي.

وحتى الآن، لا تزال بطاقات RTX 4090 تعاني من الأعطال، مع أن هناك محاولات عديدة من الشركات الصانعة لحل هذه المشكلة. وقد اقترح بعض الخبراء في عالم الحاسوب الحد من قدرة وحدة معالجة الرسوم (GPU) الخاصة بالبطاقة بخفض تردد المعالج الرسومي، في حين قدمت شركة CableMod لمدة وجيزة محولًا بزاوية قائمة مصممًا لتقليل الضغط على موصل الطاقة، ولكن سرعان ما قررت الشركة استدعاء هذا المحول الذكي بسبب مخاطر ارتفاع درجة الحرارة والذوبان التي تُلحق أضرارًا كبرى ببطاقات RTX 4090.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن بطاقة RTX 4090 قد حققت مبيعات تصل إلى 160 ألف بطاقة في الأسبوع الأول من الإطلاق الرسمي، وتشير بعض المصادر الأخرى إلى أن البطاقة حققت مبيعات تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين بطاقة.

واللافت أن شركة أسوس كشفت عن موصل جديد باسم GC-HPWR، الذي صمم مع بعض وحدات معالجة الرسوم مثل RTX 4090، إذ أكدت الشركة أنه موصل طاقة آمن ولا يسبب أي مشكلات للمستخدمين.