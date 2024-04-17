إيتيدا: وظائف تطوير البرمجيات تتصدر سوق العمل بشركات تكنولوجيا المعلومات في مصر

أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) تقريرًا إحصائيًا بأكثر الوظائف طلبًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد في مصر خلال المدة الأخيرة، استنادًا إلى احتياجات شركات التكنولوجيا الحالية، وتحليل نتائج أحدث جولتين من جولات التوظيف اللتين نظمتها الهيئة بمشاركة نحو 125 شركة محلية وعالمية، وذلك خلال المدة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024.

ووفقًا لتحليل بيانات نحو 3200 وظيفة متاحة في شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر، تصدرت وظائف تطوير البرمجيات القائمة، ثم تلتها وظائف إدارة تكنولوجيا المعلومات، ومجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وقد جاءت وظائف مجال البحث والتطوير في نهاية القائمة.

القائمة الكاملة لأكثر الوظائف طلبًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد في مصر:

احتلت وظائف تطوير البرمجيات المركز الأول بنسبة تجاوزت 58%، وأبرزها: وظيفة Full Stack Developer، وSoftware Tester، وبعض التخصصات في مجال الحوسبة السحابية.

احتلت وظائف إدارة تكنولوجيا المعلومات المركز الثاني بنسبة تبلغ 9%، وأبرزها: استشاري برامج SAP ومدير المشروعات، ثم وظائف في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالنسبة نفسها.

احتلت الوظائف التخصصية في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المركز الثالث بنسبة تجاوزت 7.5%، وأبرزها: مهندس الشبكات والنظم والدعم الفني.

جاءت وظائف أمن المعلومات في المركز الرابع بنسبة تبلغ 4.4%.

جاءت وظائف تحليل البيانات في المركز الخامس بنسبة تبلغ 3.7%.

احتلت وظائف مجال الفنون الرقمية – تخصصات تصميم واجهة وتجربة المستخدم UI/UX) – المركز السادس بنسبة تبلغ 3.2%.

احتلت وظائف مجال هندسة الاتصالات المركز السابع بنسبة تبلغ 2.4%.

جاء مجال البحوث والتطوير في المركز الأخير بنسبة بلغت 1.15%.

أكثر اللغات طلبًا في خدمات التعهيد:

كشف تحليل البيانات الخاصة بالوظائف المطلوبة في مجال خدمات التعهيد أيضًا عن أن اللغة الإنجليزية كانت من أكثر اللغات طلبًا في مراكز الاتصال وخدمات الأعمال الدولية، حيث تخطت الوظائف التي تتطلب إتقان اللغة الإنجليزية نسبة 49%، تلتها الوظائف التي باللغة الألمانية بنسبة بلغت 23%، ثم اللغة الفرنسية بنسبة قدرها 14%، وأخيرًا اللغة الإيطالية بنسبة قدرها 13% من إجمالي الوظائف المطلوبة.

وقد أكد المهندس أحمد الظاهر – الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)؛ في كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى التوظيفي السنوي الثالث عشر – أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري هو قطاع غني قادر على توفير المزيد من فرص العمل، التي تُعدّ مؤشرًا رئيسيًا على التنمية، لذلك تحرص الهيئة على تنظيم ملتقيات التوظيف بهدف ربط الشباب الخريجين والمتخصصين بفرص العمل المتاحة بالشركات العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن مضاعفة الصادرات الرقمية هدف إستراتيجي في خطط عمل الهيئة، وقد حققت صناعة التعهيد في مصر نموًا قويًا بلغت نسبته 54% العام الماضي مدفوعًا بدخول شركات عالمية واستثمارات أجنبية جديدة وتوسع الاستثمارات الموجودة بالفعل من الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري.

وأكد الظاهر أن تنوع وزيادة عدد الشركات المشاركة في ملتقيات التوظيف التي تنظمها (إيتيدا) يعكس ازدهار صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنوع مجالات التصدير، مضيفًا أن العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات لا يقتصر على خريجي كليات الهندسة والحاسبات ولكن يتسع أيضًا ليشمل خريجي كافة الكليات بمختلف تخصصاتهم مما يعكس نمو القطاع وقدرته على التوسع إلى آفاق جديدة.