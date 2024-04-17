إنتل قد تطلق بطاقات Arc Battlemage قبل نهاية عام 2024

وفقًا لأحدث تقرير من موقع ComputerBase، كان لشركة إنتل حضور قوي في مؤتمر Embedded World 2024 الذي اختتم قبل أيام، إذ عرضت الشركة رسميًا سلسلة Arc من وحدات معالجة الرسوم المستندة إلى معمارية Alchemist التي سميت باسم (سلسلة E).

ومع ذلك، تشير المعلومات إلى أن إنتل على وشك إطلاق بطاقات Arc Xe² من الجيل القادم المستندة إلى معمارية Battlemage، قبل نهاية عام 2024، وربما في موسم تسوق الجمعة السوداء.

في حين أن معمارية Alchemist حققت نجاحًا جيدًا، أعربت العديد من الشركات الحاضرة عن اهتمامها بمعمارية الجيل القادم Battlemage، وهي خليفة معمارية Alchemist. وغالبًا ما تغطي هذه الشركات نطاقًا واسعًا من المنتجات، بدءًا من الخوادم وأجهزة الحواسيب المكتبية حتى أجهزة الحواسيب المحمولة والأنظمة المدمجة، مما يستلزم وجود معمارية رسومية تلبي هذه التشكيلة المتنوعة من التطبيقات.

وفي وقت سابق، أكدت إنتل رسميًا أن البطاقات الرسومية المستندة إلى معمارية Battlemage ستصل إلى الأسواق قبل معرض CES 2025، مما يعني إطلاقها في نهاية عام 2024.

ومع ذلك، تشير الشائعات إلى أن إصدار هذه البطاقات سيكون قبل موسم الجمعة السوداء، الذي يصادف يوم 29 من نوفمبر من عام 2024. ويتماشى هذا الجدول الزمني مع وقت إطلاق شركة إنتل عددًا من منتجاتها سابقًا، إذ ظهرت وحدات معالجة الرسوم Arc A380 وأجهزة الحواسيب المحمولة أول مرة في أوائل شهر أكتوبر من عام 2022.

وتعلمت إنتل من فشلها عندما روجت مبكرًا أداء وحدات معالجة الرسوم Arc من الجيل الأول، مما أدى إلى طرحٍ متعثر في الأسواق، والآن، اتخذت إنتل نهجًا أكثر تحفظًا، فتجنبت الإعلانات المبكرة بخصوص قدرات معمارية Battlemage.