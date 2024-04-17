أوبو تكشف عن هاتفي A1s و A1i

كشفت شركة أوبو عن هاتفين جديدين ضمن سلسلة هواتف A1، وهما هاتفا A1s و A1i، وذلك بعد أن كشفت الشركة حديثًا عن هاتفها المميز A3 Pro.

ويأتي هاتف Oppo A1s بشاشة نوعها IPS LCD بدقة قدرها +FHD وقياس قدره 6.72 إنشات ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

وفيما يتعلق بالتصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا مزدوجة في الخلف، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أخرى مساعدة بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6002 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، ويضم الهاتف بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

ويأتي هاتف Oppo A1s بسعر يبدأ من نحو 165 دولارًا أمريكيًا، وبثلاثة ألوان هي الأسود والأرجواني والأخضر.

وأما هاتف Oppo A1i فيأتي بشاشة قياسها 6.56 إنشات من نوع IPS LCD بدقة قدرها +HD ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Dimensity 6020 مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط.

وتطرح أوبو هاتف Oppo A1i بسعر يبدأ من 150 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر بلونين هما الأسود والأرجواني. ومن المقرر إتاحة كلا الهاتفين في الأسواق خلال شهر أبريل الجاري.