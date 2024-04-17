أمازون توسع الوصول إلى منصة التسوق المباشر

تحاول أمازون إبقاء التسوق المباشر ذا صلة من خلال إطلاق القناة المتلفزة المجانية المدعومة بالإعلانات Amazon Live عبر برايم فيديو و Freevee.

وكانت القناة المباشرة الجديدة متاحة سابقًا بصفتها ميزة عبر أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة وأجهزة Fire TV، وتوفر للعملاء طرقًا إضافية للتفاعل مع المحتوى التفاعلي القابل للتسوق.

وتحوي القناة المتلفزة المجانية المدعومة بالإعلانات برامج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من المبدعين والمشاهير المشهورين، وتستضيف العلامات التجارية أيضًا عمليات بث لبيع منتجاتها.

ويمكن للمشاهدين تصفح العناصر التي يعرضها المؤثرون وشراؤها من خلال تطبيق Amazon Shopping عبر أجهزتهم المحمولة.

وعند إدخال عبارة Shop The Show في شريط البحث، يوجه التطبيق المستخدمين في الوقت الفعلي إلى عربة التسوق التي تعرض المنتجات التي يرونها عبر التلفاز.

وقالت أمازون: “يسعدنا أن نقدم للعملاء طرقًا إضافية للتسوق مع المبدعين والعلامات التجارية المفضلة عبر خدمات البث المباشر”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها خدمة أمازون برايم فيديو تجربة التسوق عبر البث المباشر.

ومن أجل الترويج لمسلسل Gen V، أطلقت أمازون متجرًا افتراضيًا لبيع البضائع والسلع المنزلية استنادًا إلى جامعة غودولكين Godolkin University، مدرسة الأبطال الخارقين في المسلسل.

وأطلقت في العام الماضي قناتا التسوق QVC و HSN عروضًا عبر Freevee، وكانتا قناتي التسوق الوحيدتين عبر البث المباشر في ذلك الوقت.

وأطلقت أمازون Amazon Live في عام 2019 بصفتها تجربة تسوق شبيهة بقناة QVC لمساعدة العلامات التجارية في الترويج لمنتجاتها والتفاعل مع المعجبين.

وطرحت Amazon Live للعملاء في الهند في عام 2022. ووفقًا للشركة، فإن أكثر من مليار عميل في الولايات المتحدة والهند شاهدوا البث القابل للتسوق عبر Amazon Live في عام 2023 وحده.

ونجحت أمازون في التسوق المباشر، مع أن هذا التنسيق يمثل جزءًا صغيرًا من سوق التجارة الإلكترونية.

وكان من المتوقع في العام الماضي أن تبلغ قيمة التسوق المباشر 31.7 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة 1.14 تريليون دولار.