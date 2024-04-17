أسوس تعلن أحدث منتجاتها في حدث NAB Show 2024

كشفت شركة أسوس عن مجموعة من المنتجات الجديدة ضمن فعاليات حدث NAB Show 2024، ومن أبرز المنتجات التي كشفت عنها الشركة كانت شاشة ProArt PA32KCX وشاشة ProArt PA32UCDM.

وقد صُممت شاشات أسوس ProArt للمصممين والمحترفين، إذ توفر مجموعة من المزايا المثيرة للاهتمام؛ مثل: جودة صورة فائقة بدقة عرض تصل إلى 8K، وألوان رائعة تنبض بالحياة، وخيارات اتصال متطورة.

وتعتمد الشاشة الأولى، المسماة ProArt PA32KCX، على لوحة Mini-LED بحجم قدره 32 بوصة وبدقة عرض قدرها 8K أو 7680 × 4320 بكسلًا.

وتزعم أسوس أنها أول شاشة 8K Mini LED في العالم مخصصة للمحترفين، إذ تتمتع بنطاق ألوان يصل إلى 1.07 مليار لون ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 97%، وتأتي مع 4096 نقطة إضاءة Mini LED، وبمعدل سطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وهي حاصلة على شهادة VESA HDR10.

كما تأتي شاشة ProArt PA32KCX بتقنية مضادة للتوهج ولانعكاس الضوء (AGLR) وتقنية +Eye Care، مع منافذ HDMI 2.1 بالإضافة إلى منافذ DisplayPort 2.1، كما تتضمن منافذ USB ومنفذي USB Type-C Thunderbolt 4 وهما يوفران طاقة كبيرة قدرها 96 واطًا.

وتعتمد الشاشة الثانية ProArt PA32UCDM على لوحة QD-OLED بحجم قدره 31.5 بوصة وبدقة عرض قدرها 4K أو 3840 × 2160 بكسلًا.

كما تتمتع شاشة PA32UCDM بمساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 99%، وبمعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وتدعم أيضًا تقنية المدى الديناميكي العالي HDR10.

وعلى عكس الإصدار الآخر، تتميز شاشة PA32UCDM بمنافذ HDMI 2.1 فقط، ومنافذ USB مع منفذي Thunderbolt 4 Type-C. واللافت أن هذه الشاشة تتميز بقاعدة أصغر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالطراز السابق.

أخيرًا، لم تعلن شركة أسوس عن أسعار هذه الشاشات أو تاريخ توفرها في الأسواق.