أبرز البدائل لتطبيق Slack للتواصل والتعاون بين فريق العمل

Slack من أبرز تطبيقات التواصل والتعاون بين فريق العمل وقد اكتسب شعبية كبيرة؛ إذ تستخدمه العديد من المؤسسات التجارية وغير التجارية لتسهيل تنظيم المهام والتواصل بين أعضاء فريق العمل. ومع ذلك، بدأت الكثير من الشركات بالتوقف عن استخدامه والبحث عن بدائل لأسباب مختلفة، وأبرزها: افتقار تطبيق Slack إلى مزايا الأمان المتقدمة، وأسعار الاشتراك المرتفعة، وغير ذلك.

فإذا كنت تبحث عن بديل لتطبيق سلاك لتسهيل التواصل والتعاون بين أعضاء فريقك، يمكنك اختيار واحد من التطبيقات التالية:

1- تطبيق Element:

Element من أبرز البدائل لتطبيق سلاك للتواصل والتعاون بين فريق العمل، ويسمح هذا التطبيق بمشاركة الملفات وإجراء المكالمات المرئية والصوتية ويوفر العديد من المزايا الأخرى التي تُسهّل التعاون بين أعضاء الفريق.

يتمتع المستخدمون أيضًا بالتحكم الكامل في بياناتهم ويمكنهم ضمان أن محادثاتهم آمنة، وذلك بفضل التشفير القوي من طرف إلى طرف؛ مما يعني أن المرسل والمستقبل فقط يمكنهما عرض المحادثة.

يمكن استخدام Element من الويب، أو تثبيته في الحاسوب أو الهاتف، ويمكن استخدام هذا التطبيق بنحو مجاني، أو الاشتراك بواحدة من الخطط المأجورة الخاصة بالشركات التي يبدأ سعرها من 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

2- تطبيق Mattermost:

Mattermost هو تطبيق مراسلة جماعي قوي وآمن يمكن تشغيله على شبكتك الخاصة أو عبر إحدى خطط الاستضافة التي يوفرها التطبيق. ويُعدّ خيار الاستضافة الذاتية مناسبًا للعديد من المستخدمين؛ لأن جميع البيانات تكون مخزنة على شبكة خاصة، ومن ثَم لا يمكن لأطراف ثالثة الوصول إلى معلوماتك.

يوفر هذا التطبيق العديد من المزايا التي تُسهّل التواصل والتعاون بين فرق العمل بنحو آمن، ويمكن تثبيت Mattermost على حواسيب Linux وحواسيب ماك وويندوز، وهواتف أندرويد وiOS، وتبدأ أسعار الخطط المخصصة للشركات من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم.

3- تطبيق Rocket.Chat:

يُعدّ Rocket.Chat من أفضل تطبيقات التعاون، ويستخدمه أكثر من 12 مليون مستخدم في 150 دولة، ومن أبرز مزايا هذا التطبيق: التركيز القوي في الخصوصية والتحكم في البيانات؛ إذ يستخدم Rocket.Chat التشفير من طرف إلى طرف وتكون جميع الرسائل والملفات والمكالمات محمية.

يسمح هذا التطبيق بالاستضافة الذاتية؛ مما يعني المزيد من التحكم في الأمان وخصوصية البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن Rocket.Chat مزايا متعددة، مثل: الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات والمكالمات الصوتية والمرئية وأذونات المستخدم القابلة للتخصيص والمصادقة المتعددة العوامل وغير ذلك.

يمكن تثبيت Rocket.Chat في حواسيب Linux وحواسيب ماك، وحواسيب ويندوز، أو في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد أو iOS. كما يمكن استخدام Rocket.Chat بنحو مجاني، أو الاشتراك بواحدة من الخطط المأجورة، وتبدأ أسعار الاشتراك من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم.

4- تطبيق Microsoft Teams:

أطلقت مايكروسوفت تطبيق Teams في عام 2017، ويُعدّ من أشهر تطبيقات الدردشة الجماعية، ويدعم العديد من المزايا المناسبة للشركات.

ومن المزايا الرئيسية التي يقدمها هذا التطبيق التعاون وتنظيم التواصل بين أعضاء فريق العمل من خلال القنوات والمحادثات الخاصة. وتسهل مزية التعاون هذه تتبع المشاريع والمهام، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا التطبيق على روبوتات لأتمتة المهام وجدول الأعمال وغير ذلك.

يوفر Microsoft Teams خطط اشتراك للشركات تبدأ أسعارها من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم.

5- تطبيق Chanty:

Chanty هو تطبيق للتواصل والتعاون بين الفرق، يسمح للمستخدمين بالتواصل عبر القنوات والمحادثات الفردية. ويحتوي على مدير مهام يتيح لك إنشاء مهام متعددة، وتكليف أعضاء الفريق بالمهام وتصنيفها حسب تاريخ الاستحقاق والأولوية وغير ذلك. كما يتيح لك Chanty مناقشة المهام مع أعضاء الفريق.

يسمح لك هذا التطبيق بإجراء المكالمات الصوتية والمرئية ومشاركة الشاشة، وتنظم مزية Teambook نشاط الفريق وفقًا للمهام والرسائل والملفات والروابط.

يمكنك استخدام تطبيق Chanty بنحو مجاني، أو الاشتراك في الخطة المخصصة للشركات بسعر قدره 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم.