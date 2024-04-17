أبرز الأجهزة والتحديثات المُتوقع أن تُعلنها جوجل في مؤتمر Google I/O 2024

ستعقد شركة جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2024 في تاريخ 14 من مايو في كاليفورنيا، وستبدأ جوجل مؤتمرها بعرض افتتاحي يقدمه الرئيس التنفيذي (Sundar Pichai)، وستُعلن خلال هذا المؤتمر مجموعة من المنتجات والتحديثات الجديدة.

إليك بعض التوقعات حول ما ستُعلنه جوجل في مؤتمر Google I/O 2024:

1- نظام التشغيل أندرويد 15:

أطلقت جوجل النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام التشغيل الجديد أندرويد 15 قبل عدّة أيام، وتُظهر هذه النسخة بعض المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف أندرويد، ومع ذلك ستُعلن جوجل مزايا جديدة أخرى في نظام أندرويد 15 خلال مؤتمر Google I/O

يركز نظام أندرويد 15 في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخصوصية والأمان، والمزيد من الدعم للمبدعين والمطورين، وتحسين أداء التطبيقات. فقد أجرت جوجل بعض التغييرات لتحسين خصوصية المستخدم وتوفير تجارب إعلانية فعالة ومخصصة، ومن المزايا الجديدة الأخرى البارزة: (المشاركة الجزئية للشاشة) Partial screen sharing التي تسمح للمستخدمين بتسجيل فيديو للشاشة أو مشاركة جزء من الشاشة تظهر فيه نافذة تطبيق معين فقط بدلًا من إظهار شاشة الجهاز بأكملها.

2- تحديثات في روبوت جوجل Gemini:

Google Gemini هو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه أداء مهام مثل: إنشاء النصوص والصور والمساعدة في البرمجة، ويمكن استخدام هذا الروبوت عبر الويب، أو استخدام تطبيق Gemini في هواتف أندرويد.

تُحدّث شركة جوجل روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini بنحو مستمر، ومن المُتوقع إعلان بعض التحديثات والمزايا الجديدة في Gemini في مؤتمر Google I/O 2024.

3- هاتف Google Pixel 8a:

مع أن Google I/O هو مؤتمر للمطورين ويركز في تحديثات البرامج، فإن جوجل تعلن خلاله بعض الأجهزة الجديدة، وفي السنوات الماضية، أعلنت جوجل هواتف سلسلة Pixel A، ومن المُتوقع في هذا العام إعلان Google Pixel 8a.

تُظهر بعض التسريبات المواصفات المُتوقعة لهاتف Pixel 8a، فمن المُتوقع أن يأتي بتصميم يشبه تصميم سلسلة Pixel 8 الرائدة التي صدرت العام الماضي، وأن يتضمن زوايا مستديرة وإطار الكاميرا الذي تعتمده جوجل في جميع هواتفها، وشاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات.

من المُتوقع أيضًا أن يعمل هاتف Pixel 8a بمعالج Google Tensor G3، وقد تحصل الشاشة على ترقية فيما يتعلق بمعدل التحديث بحيث يصبح 120 هرتزًا بدلًا من 90 هرتزًا وهو معدل التحديث الذي تدعمه شاشة طراز Pixel 7a الذي صدر العام الماضي.

وبحسب التسريبات سيحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقدرة تبلغ 27 واطًا بدلًا من 18 واطًا.

4- هاتف Google Pixel Fold 2 القابل للطي:

في العام الماضي، أطلقت جوجل أول هاتف قابل للطي Pixel Fold، وقد أعلنته خلال مؤتمر Google I/O 2023، لكنها أطلقته بعد أكثر من شهر. وفي هذا العام من المُتوقع أن تُعلن جوجل هاتف Google Pixel Fold 2 في مؤتمر المطورين.

تشير الشائعات إلى أن الجيل الثاني من Google Pixel Fold سيشهد تغييرًا كبيرًا في التصميم، ومن المُتوقع أن يتضمن حافات مسطحة، مع تغيير تصميم إطار الكاميرا. وقد تشهد الشاشات أيضًا بعض التعديلات في الحجم.

5- هواتف Google Pixel 9:

من المؤكد أن جوجل ستطلق سلسلة Google Pixel 9 هذا العام، لكن ليس من المؤكد إعلانها في مؤتمر Google I/O. فعادةً تُعلن جوجل سلسلة Pixel الرائدة في الخريف، لكنها أعلنت سلسلة Pixel 7 خلال مؤتمر Google I/O 2022، ومع ذلك، لم تُعلن سلسلة Pixel 8 خلال I/O 2023.

لذلك، ليس من المؤكد أن جوجل ستعلن سلسلة Pixel 9 في مؤتمر Google I/O 2024، ومع ذلك هناك العديد من التوقعات حول التحديثات التي قد تحصل عليها هذه الهواتف، فمن المُتوقع تحديث تصميم سلسلة Pixel 9 بحافات مسطحة، على غرار سلسلتي iPhone 15 و Samsung Galaxy S24، وأن تحتوي على إطار كاميرا معاد تصميمه ولا يمتد إلى الحافات.

هناك تغيير محتمل آخر في سلسلة Pixel 9 وهو إصدار ثلاثة هواتف، تشمل: Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL. ومن المُتوقع أن يضم Pixel 9 شاشة بمقاس قدره 6.03 بوصات، وأن يضم Pixel 9 Pro شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات، وأن يضم Pixel 9 Pro XL شاشة بمقاس قدره 6.5 بوصات، ومن المُتوقع أن تعمل جميع هذه الهواتف بمعالج Tensor G4.