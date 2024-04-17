آبل تتيح تنزيل التطبيقات من مواقع الويب في أوروبا

طرحت آبل الإصدار التجريبي الثاني للمطورين من نظام التشغيل iOS 17.5، ويعد هذا الإصدار مهمًا لأنه يعد أول ظهور لميزة أخرى اضطرت الشركة إلى إضافتها بفضل قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

ومع الإصدار التجريبي الثاني من iOS 17.5، يستطيع مستخدمو آيفون الموجودون في الاتحاد الأوروبي تنزيل التطبيقات مباشرةً من مواقع الويب الخاصة بمطوري تطبيقات الشركة دون المرور عبر آب ستور أو سوق تطبيقات بديل.

ومنذ شهر مارس، تعمل آبل على دعم تنزيل التطبيقات من مواقع الويب، وأصبحت الميزة جاهزة للاختبار.

وبدأت آبل بالسماح للمطورين بتقديم تطبيقاتهم من خلال أسواق التطبيقات البديلة في الاتحاد الأوروبي في iOS 17.4، مع أن خيار موقع الويب يضيف طريقة جديدة للحصول على التطبيقات.

ويحتاج مطورو التطبيقات الذين يرغبون في تقديم تطبيقات iOS من مواقعهم الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي إلى تلبية معايير محددة لضمان سلامة مستخدمي آيفون.

ويجب أن تخضع التطبيقات لعملية التوثيق الخاصة بشركة آبل، ويجب على المطورين أن يكونوا أعضاء في برنامج Apple Developer لمدة عامين متواصلين أو أكثر.

وتعد التطبيقات التي حصلت على مليون عملية تثبيت سنوية أو أكثر عبر نظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي في العام السابق مؤهلة للتنزيل من موقع ويب.

ويستطيع المطورون الذين يستوفون هذه الشروط استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتنزيلات التطبيقات المستندة إلى الويب.

ويمكن إجراء نسخ احتياطي للتطبيقات المنزلة من مواقع الويب عبر واجهة برمجة التطبيقات واستعادتها وتحديثها بطريقة مشابهة لطريقة التطبيقات القياسية.

وعندما يزور مستخدم ‌آيفون في الاتحاد الأوروبي موقع ويب لتثبيت أحد التطبيقات، فإنه يحتاج إلى منح إذن صريح لذلك المطور لتثبيت التطبيقات.

وتعرض آبل اسم التطبيق واسم المطور ووصف التطبيق ولقطات الشاشة والمزيد.

ويستطيع المطورون تقديم التطبيقات من حساب المطور الخاص بهم، ويطلب منهم نشر سياسات شفافة لجمع البيانات حتى يكون المستخدمون على دراية بكيفية جمع البيانات واستخدامها.

وتحتاج التطبيقات الموزعة خارج ‌متجر آبل إلى توفير دعم العملاء واسترداد الأموال وتقديم طريقة لإدارة التطبيقات.

ولا يجب على المطورين دفع جزء من مبيعات التطبيقات لشركة آبل مقابل التطبيقات الموزعة عبر مواقع الويب، مع أن هناك رسوم التكنولوجيا الأساسية بقيمة قدرها نصف يورو لكل عملية تثبيت سنوية تزيد على مليون في الأشهر الاثني عشر الماضية.

وتتنازل آبل عن الرسوم فيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية المعتمدة والهيئات الحكومية.