Insta360 تعلن كاميرا الحركة X4

كشفت Insta360 عن X4، وهي أول كاميرا بزاوية قدرها 360 درجة للشركة توفر دقة قدرها 8K، إذ تستطيع تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

وتستخدم كاميرا X4 برنامج الترميز H.265 مع زيادة الحد الأقصى لمعدل البت لمقاطع الفيديو إلى 200 ميجابت في الثانية بدلًا من 120 ميجابت في الثانية، وذلك للتعامل مع الدقة الإضافية.

وتستطيع كاميرا X4 من Insta360 تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 5.7K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية بدلًا من 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 100 إطارًا في الثانية.

وتحصل على مقاطع بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية عند استخدام وضع Me، وهو الوضع الذي يبقيك داخل الإطار تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى معالجة اللقطات لاحقًا.

وتسجل MaxView مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية بدلًا من 30 إطارًا في الثانية، وتسمح هذه الميزة بتسجيل مقاطع الفيديو بمجال رؤية قدره 170 درجة.

وتحصل مقاطع فيديو Timelapse على دقة معززة تصل إلى 11K بدلًا من 8K.

وزودت Insta360 الكاميرا بشاشة لمسية بقياس قدره 2.5 بوصة محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass. وتحتوي عدستا عين السمكة واقيات عدسة قابلة للإزالة لمنع الخدوش الدائمة.

وتوفر البطارية الجديدة التي تبلغ سعتها 2290 ميلي أمبير زيادة كبيرة مقارنةً بسعة البطارية البالغ قدرها 1800 ميلي أمبير في الإصدار السابق من الكاميرا Insta360 X3.

وتستمر كاميرا X4 بالعمل لمدة تصل إلى 135 دقيقة عند التسجيل بدقة قدرها 5.7K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية، في حين أن التسجيل بدقة قدرها 8K يستنزف البطارية خلال 75 دقيقة.

وتصنف الكاميرا على أنها قادرة على الغوص لمسافة قدرها 10 أمتار تحت الماء دون حماية إضافية. وتوجد حافظة للغوص تسمح لك بالوصول إلى عمق قدره 50 مترًا.

كما يمكن تشغيل الكاميرا في البيئات الباردة حتى 20 درجة مئوية تحت الصفر من أجل التقاط مقاطع الفيديو أثناء رحلة التزلج.

وترتبط قدرات تسجيل الفيديو المحسنة بشريحة الذكاء الاصطناعي التي تشغل الكاميرا. ولا تزال الكاميرا تستخدم مستشعرًا بقياس قدره 1/2 بوصة يمكنه التقاط صور ثابتة بدقة قدرها 72 ميجابكسل.

وتتوفر كاميرا Insta360 X4 بسعر قدره 500 دولار، وترفع حزمة Invisible Diving السعر إلى 680 دولارًا، وتوجد حزمة GPS مقابل مبلغ قدره 710 دولارات، وهي تتضمن جهاز Insta360 GPS Preview Remote.