يوتيوب تشدد القيود على تطبيقات حظر الإعلانات

أعلنت منصة يوتيوب أنها ستبدأ “تطبيق سياسة مكافحة حظر الإعلانات على تطبيقات الطرف الثالث التي تنتهك شروط الخدمة”، وفقًا للإعلان الرسمي المنشور عبر منتدى جوجل للدعم الفني.

وقالت المنصة إن مستخدمي تلك التطبيقات قد يواجهون مشكلات في التخزين المؤقت (أيقونة التحميل) أو تظهر لهم رسالة خطأ تفيد بأن “المحتوى غير متوفر في هذا التطبيق” عند محاولة مشاهدة مقطع فيديو عبر أحد تلك التطبيقات.

وأضافت المنصة أنها تريد تأكيد أن شروط الخدمة الخاصة بها لا تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بإيقاف تشغيل الإعلانات؛ لأن ذلك يمنع صانعي المحتوى من الحصول على مكافآت نظير نسبة المشاهدة.

وقالت المنصة إن الإعلانات تساعد في دعم منشئي المحتوى، وتسمح لمليارات الأشخاص حول العالم باستخدامها.

ورشحت المنصة خدمة “يوتيوب بريميوم” التي تقدم للمستخدمين تجربة خالية تمامًا من الإعلانات ومزايا أخرى إضافية في مقابل اشتراك شهري.

وقالت يوتيوب: “نحن نسمح لتطبيقات الجهات الخارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا فقط عندما تتبع شروط الخدمة الخاصة بنا، وعندما نجد تطبيقًا ينتهك تلك الشروط، فسوف نتخذ الإجراء المناسب لحماية منصتنا والمبدعين والمشاهدين”.

وفي العام الماضي، بدأت المنصة التضييق على أدوات حجب الإعلانات في أثناء مشاهدة الفيديو عبر المتصفحات، وقد توسعت تلك السياسة حاليًا لتشمل أيضًا التطبيقات الخارجية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المحتوى في المنصة دون إعلانات، مثل تطبيقات Revanced و AdGuard وغيرها.