واتساب تطرح ميزة “فلاتر الدردشة”

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إتاحة ميزة “فلاتر الدردشة” التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الدردشات داخل التطبيق على نحو سريع.

ويرى المستخدمون “فلاتر الدردشة” أعلى صندوق المحادثات، وهي عبارة عن 3 مرشحات يمكن التبديل بينها: الكل، وغير مقروءة، والمجموعات.

وتضبط المنصة مرشح “الكل” All كخيار افتراضي لعرض كافة المحادثة كما هو الحال دائمًا من قبل، وبإمكان المستخدمين التبديل إلى مرشح “غير مقروءة” Unread لعرض المحادثات التي تضم رسائل غير مقروءة أو لم تُفتح بعدُ دون عرض باقي المحادثات، حتى تُعطى لها الأولوية للرد عليها.

وتصف واتساب مرشح “غير مقروءة” بأنه “الفلتر المثالي للوصول إلى المحادثات التي تحتاج إلى متابعتها أو الرد عليها”، في حين أن مرشح “المجموعات” Groups يعرض فقط مجموعات الدردشة والمجموعات الفرعية داخل المجتمعات ولا يعرض المحادثات الفردية.

وقالت المنصة عبر مدونتها الرسمية: “نحن نؤمن بقدرة الفلاتر على مساعدة الأشخاص في تنظيم محادثاتهم، والعثور على أكثرها أهمية لهم، والتنقل بين الرسائل بفعّالية أكبر”.

ومن المقرر أن تبدأ واتساب إتاحة تلك الميزة الجديد لكافة المستخدمين بدايةً من اليوم، وخلال الأسابيع القليلة القادمة على نحو تدريجي.

وتختبر المنصة العديد من المرشحات الأخرى لعرض الرسائل من جهات الاتصال المسجلة فقط وإخفاء رسائل الشركات وجهات الاتصال المجهولة، أو عرض الرسائل من جهات الاتصال المفضلة، وغيرها من المرشحات التي ما زالت قيد الاختبار.