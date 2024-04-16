موتورولا تكشف عن هاتف Edge 50 Fusion

كشفت موتورولا النقاب عن Edge 50 Fusion، وهو هاتف ذكي جديد يتميز بشاشة منحنية من نوع pOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها +FHD مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

وتتميز أجهزة Edge 50 Fusion المباعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشاشة بمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا ومعالج Snapdragon 7s Gen 2، في حين تحصل الأجهزة المباعة في أمريكا اللاتينية على شاشة بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا ومعالج Snapdragon 6 Gen 1.

ويأتي كلا الإصدارين بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويحوي الجزء الخلفي كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر LYT-700C من LYTIA وبفتحة عدسة قدرها f/1.88 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل مزودة بتقنية Macro Vision لالتقاط صور مقربة للغاية مما يجعلها تعمل بصفتها عدسة ماكرو.

وتحتوي الجهة الأمامية كاميرا بدقة قدرها 32 ميجابكسل تتميز بتقنية Quad Pixel لتعزيز حساسية الإضاءة المنخفضة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Hello UX من موتورولا المعتمدة على أندرويد 14، وتوفر واجهة المستخدم المخصصة هذه من موتورولا الذكاء الاصطناعي التوليدي للخلفيات المخصصة وميزة Motorola Smart Connect للتكامل السلس، إلى جانب مزايا الاستمرارية مع أجهزة حواسيب لينوفو.

ويمكن للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية ومشاركة الملفات بين أجهزة موتورولا ولينوفو، ويشمل ذلك الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى Moto AI الذي يمكنه ضبط سرعة الغالق في تطبيق الكاميرا، والتعامل مع تتبع التركيز التلقائي وتحسين الإبرازات والظلال والألوان في الصور.

وحصل هاتف Edge 50 Fusion على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع TurboPower بقوة قدرها 68 واطًا.

ومن المقرر أن يبدأ سعر Edge 50 Fusion من 425 دولارًا.