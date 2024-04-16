موتورولا تعلن Moto Buds Plus و Moto Buds

أعلنت موتورولا عائلة السماعات اللاسلكية الجديدة Moto Buds، التي تشمل Moto Buds Plus مع Sound by Bose و Moto Buds.

وتوفر سماعات الأذن الجديدة تجربة سلسة وغامرة لنظام الشركة البيئي، إذ تتميز بصوت عالي الدقة، وتحكم متقدم في الضوضاء، وأنظمة ميكروفون متعددة، وإلغاء الضوضاء الديناميكي النشط، وكل ذلك مع تصميم حديث طارد للماء يحمي من الرذاذ أو الأمطار الخفيفة.

عملت موتورولا و Bose معًا على تصميم Sound by Bose ضمن Moto Buds Plus، وتستفيد سماعات الرأس الجديدة من خبرة Bose من أجل توفير تجربة تشمل إلغاء الضوضاء النشط وضبط المعادلة من أجل الحصول على صوت عالي الجودة أثناء التنقل.

وتتوافق سماعات Moto Buds Plus أيضًا مع Dolby Head Tracking عند إقرانها مع الهواتف الذكية من عائلة Motorola Edge المزودة بميزة Dolby Atmos، مثل Edge 50 Ultra و Edge 50 pro.

ويوفر نظام Dolby Head Tracking للمستخدمين تجربة صوتية طبيعية ونابضة بالحياة من خلال إعادة معايرة الصوت أثناء تحريك رؤوسهم.

وعند إقران سماعات Moto Buds Plus بوسائل الترفيه المفضلة لديهم الداعمة لميزة Dolby Atmos، يستمتع المستخدمون أيضًا بتجربة صوتية معززة مع قدر كبير من الوضوح والتفاصيل والعمق.

وتحتوي Moto Buds Plus محركات ديناميكية مزدوجة للحصول على صوت واضح وجهير عميق، وهي تدعم تطبيق Moto Buds الذي يتيح لك التحكم في السماعات اللاسلكية وتحسين التجربة بأكملها وتخصيصها.

ويمكن للمستخدمين داخل التطبيق ضبط إعدادات إلغاء الضوضاء الديناميكي النشط لاختيار مستويات مختلفة للتحكم في الضوضاء.

كما يمكنهم أيضًا تمكين الوضع التكيفي النشط، الذي يضبط تلقائيًا إلغاء الضوضاء بناءً على الضوضاء المحيطة.

وللمواقف التي يحتاج فيها المستخدمون إلى الوعي بالبيئة المحيطة بهم، يلتقط وضع الشفافية الأصوات الخارجية، مما يضمن بقاءهم على اتصال ببيئتهم أثناء ارتداء سماعات الأذن من موتورولا.

وأصبحت المكالمات الهاتفية والمحادثات المرئية الواضحة أمرًا سهلًا مع أنظمة الميكروفون المتعددة وميزة CrystalTalk AI، مما يضمن جودة صوت واضحة حتى في البيئات الصاخبة.

وتوفر السماعة ما يصل إلى 8 ساعات من وقت التشغيل بشحنة واحدة مع إمكانية الشحن السريع، مما يوفر 3 ساعات من الاستماع في 10 دقائق فقط، وذلك بسعر قدره 130 دولارًا.

في حين تقدم سماعة الأذن Moto Buds نظامًا صوتيًا معتمدًا بجودة الاستديو العالي الدقة لتوفر للمستخدمين تجربة صوتية متوازنة وعالية الجودة.

وزودت موتورولا Moto Buds بمحرك ديناميكي بقياس قدره 12.4 ملم، وتأتي السماعة مع مزايا، مثل إلغاء الضوضاء الديناميكي النشط والوضع التكيفي ووضع الشفافية من خلال تطبيق Moto Buds.

كما تتوفر ميزة CrystalTalk AI لتحسين نقل الصوت في البيئات غير المثالية.

وتوفر السماعة ما يصل إلى 9 ساعات من وقت التشغيل بشحنة واحدة مع إمكانية الشحن السريع، مما يوفر ساعتين من الاستماع في 10 دقائق فقط، وذلك بسعر قدره 65 دولارًا.