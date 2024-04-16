موتورولا تعلن هاتفها الذكي Edge 50 Ultra

كشفت موتورولا النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Edge 50 Ultra الذي يتمتع بخيار الحصول على جهة خلفية من الخشب الحقيقي.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة منحنية من نوع P-OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2712×1220 بكسل ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا مع ذروة سطوع قدرها 2500 شمعة في المتر المربع.

وتدعم الشاشة ميزة +HDR10 وهي محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus مع حصولها على شهادة للبث العالي الدقة من نتفليكس وأمازون برايم فيديو.

ويتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المقترن بذاكرة وصول عشوائي قدرها إما 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X مع توفر المزيد من خلال تعزيز ذاكرة الوصول العشوائي، مع مساحة تخزين داخلية قدرها إما 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر من سوني، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 64 ميجابكسل.

وتستخدم الكاميرا نظام التركيز التلقائي بالليزر ومستشعرًا يساعد في التعريض وتوازن اللون الأبيض التلقائي واكتشاف الوميض.

وأضافت موتورولا كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل توفر تركيزًا تلقائيًا. وتتميز الكاميرا بعدد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل: Adaptive Stabilization و Auto Focus Tracking و Action Shot و Long Exposure.

ويأتي هاتف Edge 50 Ultra مزودًا ببطارية بسعة قدرها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع TurboPower بقوة قدرها 125 واطًا عبر USB وبقوة قدرها 50 واطًا لاسلكيًا.

وتقول موتورولا إنه يمكن شحن البطارية بالكامل خلال 20 دقيقة أو نحو ذلك، وحصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

ويأتي الهاتف مزودًا بمكبرات صوت استريو مع ضبط Dolby Atmos، بالإضافة إلى دعم Dolby Head Tracking أيضًا.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Hello UX المعتمدة على أندرويد 14، وتقول موتورولا إن Hello UX تقدم عددًا من مزايا الذكاء الاصطناعي المحسنة.

وتطرح موتورولا هاتفها الجديد Edge 50 Ultra للبيع في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا في الأسابيع المقبلة، وذلك بسعر يبدأ من 1000 يورو.