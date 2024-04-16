موتورولا تطلق هاتفها الذكي Moto G64 5G

أطلقت موتورولا Moto G64 5G، وهو أول هاتف ذكي يتميز بمعالج Dimensity 7025 الجديد كليًا مع وحدة معالجة الرسومات IMG BXM-8-256.

ويأتي الهاتف بصفته خليفة لهاتف Moto G54 5G الذي لاقى استحسانًا، والذي أعلنته الشركة في العام الماضي.

ويعد معالج Dimensity 7025 بمنزلة نسخة معدلة السرعة من معالج Dimenisty 7020 الذي يشغل هاتف Moto G54 5G.

ومثل النموذج السابق، يضع Moto G64 5G نفسه بصفته جهازًا ذا مواصفات مناسبة مقابل السعر لأولئك الذين يبحثون عن هاتف 5G للمبتدئين.

ويتميز Moto G64 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.5 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 560 شمعة في المتر المربع مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

وحصل الجهاز على تصنيف IP52 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويبلغ سمكه 8.89 ملم ويزن 192 جرامًا.

ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة قدرها إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 تصل إلى 256 جيجابايت. ويمكن زيادة مساحة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 30 واطًا.

وزودت موتورولا الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وهي تعمل أيضًا بصفتها عدسة ماكرو. ويوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعمل Moto G64 5G بواجهة المستخدم My UX المعتمدة على أندرويد 14، وتعد موتورولا بحصول الجهاز على تحديث أندرويد 15 وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

وتشمل المزايا الأخرى 5G وشريحة الاتصال المزدوجة و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS ومنفذ USB-C ومكبرات صوت استريو مزدوجة مع Dolby Atmos ومنفذًا صوتيًا.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 180 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت وبسعر قدره 200 دولار لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.