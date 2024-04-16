مقارنة بين هاتفي أوبو Reno 11 و Reno 11F 

تُنتج شركة أوبو مجموعة واسعة من الهواتف الذكية التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة والتي تُعدّ مناسبة لذوي الدخل المحدود، ومن أحدث الهواتف التي أطلقتها الشركة: Reno 11 و Reno 11F.

يشترك هاتفا أوبو في بعض المواصفات والمزايا، وأبرزها: مقاس الشاشة، وسعة البطارية ونوع المعالج، ومع ذلك هناك العديد من الفروق بينهما وسنذكر بعضها في المقارنة التالية:

1- يحتوي هاتف أوبو Reno 11F على شاشة مسطحة:

يحتوي هاتف أوبو Reno 11F على شاشة مسطحة كبيرة تأتي بمقاس قدره 6.7 بوصات، وأما شاشة Oppo Reno 11 فتأتي بالمقاس ذاته لكنها منحنية.

تمتاز الشاشة المسطحة بأنها تقلل من الانعكاسات غير المرغوب فيها، وهذا من شأنه تحسين تجربة استخدام هاتف رينو 11F تحت الإضاءة المباشرة، وأما الشاشة المنحنية في Reno 11 فهي تمتاز بأنها توفر المزيد من الراحة في أثناء الإمساك بالهاتف واستخدامه.

يحتوي هاتفا Reno 11F و Reno 11 على شاشات متطابقة في معظم المواصفات الأخرى؛ إذ تأتي الشاشات من نوع AMOLED وتدعم تقنية +HDR10 كما تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

2- كلا الهاتفين يعملان بمعالج MediaTek Dimensity 7050:

يعمل كل من Reno 11F و Reno 11 بمعالج MediaTek Diminsity 7050 المتوسط الأداء، وهو المعالج نفسه الموجودة في هاتف Oppo Reno 10 الذي صدر العام الماضي.

يمكن لكلا الهاتفين التعامل مع المهام اليومية السهلة والمتوسطة دون مشكلات، لكنك قد تلاحظ أنهما يصبحان أبطأ عند تعدد المهام بنحو كبير، لكنهما لا يتوقفان عن العمل بنحو مفاجئ.

3- يحتوي Oppo Reno 11 على عدسة مقربة:

يحتوي كل هاتف من هواتف أوبو رينو على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات ولكنها مختلفة في المواصفات؛ إذ يحتوي هاتف رينو 11F على عدسة رئيسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل ولا تدعم خاصية OIS، وعدسة ثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وأما هاتف رينو 11 فيضم عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتدعم خاصية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى عدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يتفوق هاتف Oppo Reno 11 على رينو 11F باحتوائه على عدسة مقربة تدعم التقريب البصري بمعدل قدره 2X؛ مما يساعدك في التقاط صور واضحة للعناصر البعيدة، وتدعم العدسة الرئيسية في هذا الهاتف خاصية التثبيت البصري OIS التي تسمح لك بالتصوير باحترافية والتقاط صور خالية من التشويش الناتج عن حركة الكاميرا، وهذه الخاصية غير متوفرة في طراز 11F.

يحتوي كلا الهاتفين أيضًا على كاميرات أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، ويمكن لهذه الكاميرات التقاط صور واضحة ومليئة بالتفاصيل.

4- يُباع هاتف Reno 11 بسعر أعلى من سعر هاتف Reno 11F:

يُباع هاتف Oppo Reno 11 بسعر قدره 1378 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويُباع هاتف Oppo Reno 11F بسعر قدره 1140 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي أوبو Reno 11 و Reno 11F:

المواصفات Reno 11 Reno 11F المعالج معالج ( Dimensity 7050 ) من Mediatek الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. معالج ( Dimensity 7050) من Mediatek الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. الشاشة 6.7 بوصات من نوع (AMOLED). 6.7 بوصات من نوع (AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.2. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 14. أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر والرمادي. الأخضر، والأزرق، والبنفسجي. الوزن 182 جرامًا. 177 جرامًا. السعر 1378 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت. 1140 درهمًا إماراتيًا.