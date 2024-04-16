أعلنت شركة موتورولا الهاتف الجديد من سلسلة Moto G لعام 2024، وهو هاتف Motorola Moto G 5G 2024 قبل شهر تقريبًا، وبدأت بطرحه في الأسواق قبل مدة قصيرة.

يضم هذا الهاتف شاشة كبيرة وبطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وقد حصل على ترقية في نوع المعالج مقارنةً بالطراز السابق، ويُباع بسعر منخفض قدره 200 دولار فقط، ويُعدّ من الهواتف الاقتصادية، وهو خيار جيد للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف منخفض السعر، ويمتاز بتصميم أنيق ويمكنه أداء المهام الأساسية بسلاسة.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Motorola Moto G 5G (2024):

التصميم والشاشة:

تأتي الجهة الخلفية من هاتف موتورولا (Moto G 5G (2024 مغطاة بطبقة من الجلد الصناعي، وتأتي باللون الأخضر Sage Green، وتحتوي الجهة السفلية للهاتف على مقبس لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، ومنفذ من نوع USB-C ومكبر صوت، ويوجد زر التشغيل وأزرار التحكم في الصوت على الجانب الأيمن، في الجهة اليُسرى ستجد فتحة لشريحة SIM وبطاقة microSD.

يتمتع Moto G بتصنيف IP52 لمقاومة رذاذ الماء والعرق والغبار. وفيما يتعلق بمزايا الأمان البيومترية، يحتوي هذا الهاتف على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي بالإضافة إلى خاصية تعرّف الوجه Face ID التي تعتمد على الكاميرا الأمامية.

أما الشاشة فهي من نوع (IPS LCD)، وتأتي بمقاس قدره 6.6 بوصات، وبدقة قدرها 720 × 1612 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ولكنها غير ساطعة، ومع ذلك فإن ألوان شاشة Moto G مشرقة بما يكفي للاستخدام الداخلي، لكنك ستجد صعوبة في قراءة محتوى الشاشة عند استخدام الهاتف تحت ضوء الشمس المباشر.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف موتورولا Moto G 2024 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 4 Gen 1) وهو أقوى من معالج (+Snapdragon 480) الذي يعمل به طراز Moto G الذي صدر العام الماضي.

يُعد هذا المعالج من المعالجات المتوسطة الأداء، وعند استخدام هذا الهاتف ستواجه في بعض الأحيان تأخيرًا طفيفًا عند فتح عدة تطبيقات في وقت واحد أو الانتقال من صفحة إلى أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، ستواجه صعوبة في لعب الألعاب الكثيفة ويمكن أن تتوقف اللعبة خلال جلسة اللعب عدة مرات، وسيصبح الهاتف دافئًا إلى حد ما خلال ثلاثين دقيقة من اللعب.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 وسيتلقى تحديثًا واحدًا فقط لنظام أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

يأتي Moto G بسعة قدرها 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وبسعة قدرها 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية التي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

عمر البطارية:

يحتوي هاتف Moto G على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل مدة قدرها 12 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو العالية الدقة في يوتيوب مع رفع سطوع الشاشة إلى أعلى مستوى.

تدعم بطارية هاتف Moto G الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا ولا تدعم الشحن اللاسلكي. ويأتي هذا الهاتف في صندوق مع شاحن بقوة قدرها 18 واطًا، وعند استخدامه ستستغرق عملية شحن الهاتف بالكامل مدة قدرها ساعة و 50 دقيقة.

الكاميرا:

يضم هاتف Moto G كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4 ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

لا توفر الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة وعالية الجودة ولا تظهر جميع التفاصيل بنحو واضح حتى في الضوء الساطع، كما يظهر تشويش في بعض الأجزاء.

أما الكاميرا الأمامية فتعمل بنحو أفضل من الكاميرا الخلفية، وتلتقط صورًا واضحة ومناسبة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية في هذا الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

جودة الفيديو ليست جيدة، وتتضمن مقاطع الفيديو المصورة بهذا الهاتف الكثير من التشويش.

السعر:

يُباع هاتف Motorola Moto G 5G (2024) بسعر قدره 200 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Motorola Moto G 5G (2024:

Motorola Moto G 5G (2024) المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 4 Gen 1 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.6 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 194 جرامًا. السعر 200 دولار.