مايكروسوفت تستثمر 1.5 مليار دولار في G42 الإماراتية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي  

وقَّعت اليوم شركة (G42)؛ القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، اتفاقية مع شركة مايكروسوفت تستثمر بموجبها مايكروسوفت مبلغًا قدره 1.5 مليار دولار في شركة (G42)، لإدخال أحدث تقنيات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات وبقية دول العالم.

وكجزء من هذه الشراكة الموسعة، سينضم براد سميث؛ رئيس شركة مايكروسوفت، إلى مجلس إدارة G42. وسيمكن هذا التعاون الموسع المؤسسات من جميع الأحجام في الأسواق الجديدة من استغلال فوائد الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، مع تأكيد التزامها بالمعايير العالمية الرائدة للسلامة والأمن.

واستنادًا إلى التعاون الطويل الأمد بين الشركتين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يعمق هذا الاستثمار الالتزام المتبادل بهذه الشراكة الإستراتيجية. وستستخدم G42 منصة (مايكروسوفت أزور) Microsoft Azure السحابية لتشغيل تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وستتعاون الشركتان معًا لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة للعملاء في القطاع العام العالمي والمؤسسات الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل G42 ومايكروسوفت معًا لجلب البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، مما يوفر لهذه الدول فرص الوصول العادل للخدمات لمعالجة القضايا الحكومية والتجارية الرئيسية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة G42، في تصريح له: “إن استثمار مايكروسوفت في G42 يُعد لحظة فارقة في مسيرة شركتنا نحو النمو والابتكار، ويُظهر توافقًا إستراتيجيًا في الرؤى والتنفيذ بين المؤسستين. وتُجسد هذه الشراكة قيمنا المشتركة وطموحاتنا نحو التقدم، وتعزز التعاون والتآزر على الصعيد العالمي”.

كما ستُسهم الشراكة في تطوير قوى عاملة ماهرة ومتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم المواهب التي تعزز الابتكار والقدرة التنافسية لدولة الإمارات والمنطقة، من خلال استثمار مليار دولار في صندوق خاص بتطوير المطورين.

ومن جانبه، قال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت: “لن يقتصر تعاون الشركتين على دولة الإمارات فحسب، بل ستعملان أيضًا على نشر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والخدمات في الدول النامية. إذ سندمج التكنولوجيا المتطورة مع المعايير العالمية الرائدة للذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق والمسؤول، وذلك بالتنسيق الوثيق مع حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة التجارية ستحظى بدعم كامل من الحكومتين من خلال اتفاقية غير مسبوقة تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق ومسؤول.

وستعمل مايكروسوفت وG42 بنحو وثيق وستسعيان إلى تعزيز إطار الأمان والامتثال لبنيتهما التحتية الدولية المشتركة، ملتزمتين بالتقيّد بقوانين ولوائح التجارة والأمن والذكاء الاصطناعي المسؤول والنزاهة التجارية الأمريكية والدولية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما سيُنظم العمل في هذه المجالات بموجب اتفاقية ضمان حكومية دولية مفصلة بين كل من G42 ومايكروسوفت، طُورت بعد مشاورات مكثفة بين حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة.

تطورات التعاون بين G42 ومايكروسوفت:

شهد التعاون بين G42 ومايكروسوفت تطورًا لافتًا خلال العام المنصرم من خلال عدة محطات مهمة من ضمنها خطة مشتركة أُعلنت في أبريل 2023 لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا للقطاعين العام والصناعي، مستفيدة من منظومة شركاء مايكروسوفت وقدراتها السحابية.

وفي سبتمبر 2023، وقّعت الشركتان اتفاقية لإطلاق عروض السحابة والتعاون لاستثمار قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم على منصة Azure السحابية العامة. وفي نوفمبر 2023، أعلنت مايكروسوفت توفير نموذج (جيس) Jais – وهو النموذج اللغوي الكبير باللغة العربية الأعلى جودة على مستوى العالم – التابع لشركة G42 عبر خدمة (Azure AI Cloud Model-as-a-Service) الجديدة.