مازيراتي تكشف عن GranCabrio Folgore

اتخذت شركة صناعة السيارات الإيطالية مازيراتي خطوة جديدة في رحلتها نحو السيارات الكهربائية من خلال إطلاق جران كابريو فولجور GranCabrio Folgore.

وتتميز هذه السيارة الكهربائية بالتصميم المكشوف وأرقام الأداء التي تجعل المتحمسين يشعرون بالفخر، كما أنها تعد شهادة على التزام صانع السيارات بمزج التقاليد والابتكار.

وتستمد جران كابريو فولجور GranCabrio Folgore تصميمها من سيارة الكوبيه جران توريزمو فولجور GranTurismo Folgore التي طرحتها الشركة سابقًا.

وتشير Folgore، وهي كلمة إيطالية تعني البرق، إلى طبيعة القوة الموجودة أسفل غطاء المحرك، أو في هذه الحالة الأرضية.

وتتميز هذه السيارة الإيطالية بثلاثة محركات كهربائية بالكامل توفر قوة قدرها 818 حصانًا، أو 610 كيلوواط في وضع التعزيز الأقصى مع عزم دوران مذهل قدره 1350 نيوتن متر.

وتتسارع سيارة مازيراتي من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 2.8 ثانية. وتجتمع محركات مازيراتي لتوفر سرعة قصوى قدرها 290 كم في الساعة، وهي محددة حاسوبيًا.

وتتميز مجموعة نقل الحركة بنظام توجيه عزم الدوران مع نظام تعليق مزدوج في الأمام ونظام تعليق هوائي متعدد الوصلات في الخلف مع نظام تخميد يزيد القوة السفلية الرأسية وديناميكيات القيادة.

وزودت الشركة السيارة ببطارية بقوة قدرها 93 كيلوواط موضوعة بترتيب يضمن التوزيع الصحيح للوزن والحفاظ على المظهر الجانبي الأنيق.

وتدعم السيارة معمارية بقوة قدرها 800 فولط، مما يسمح لها بالوصول إلى معدلات شحن قدرها 270 كيلوواط.

ويعني هذا أنه يمكنك إضافة نحو 100 كم من المدى مقابل كل 5 دقائق تشحن فيها السيارة بشاحن سريع.

وتوفر هذه البطارية للعملاء مدى يتراوح بين 419 كم و 447 كم، وذلك اعتمادًا على أوضاع القيادة الأربعة المستخدمة، وهي Max Range و GT و Sport و Corsa.

والتقط مهندسو مازيراتي الأصوات المميزة لمحركات البنزين وحولوها إلى صوت للمحركات الكهربائية.

وتتميز جران كابريو فولجور GranCabrio Folgore بسقف قابل للسحب مثل نظيرتها التي تعمل بالوقود.

وتتفوق مازيراتي فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية على العديد من شركات صناعة السيارات المنافسة، مثل فيراري ولامبورغيني.

وتوفر الشركة الإيطالية سيارات كهربائية مستعدة لمنافسة تشكيلة السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.

وتفتح مازيراتي باب الطلبات الأولية في شهر أغسطس، مع بدء المبيعات الرسمية في الربع الرابع من عام 2024، ومن المتوقع أن يزيد سعر السيارة الكهربائية على 200 ألف دولار.