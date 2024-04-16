كيف سيحول نظام أندرويد 15 القادم هاتفك إلى حاسوب شخصي؟

قدمت شركة جوجل (وضع سطح المكتب) Desktop mode في نظام أندرويد أول مرة في إصدار (أندرويد 10)، الذي أطلقته في عام 2019، ولكنه كان نسخة مبسطة مخصصة للمطورين لاختبار سلوك التطبيقات في بيئات العرض المتعدد، ومع إطلاق أول تحديث لنظام أندرويد 13 في أواخر عام 2022، عملت جوجل على تحسينه ليصبح أكثر سهولة للمستخدمين، مع التركيز بنحو خاص في إدارة النوافذ، أي كيفية عرض تطبيقات أندرويد متعددة في الشاشة والتحكم فيها بسهولة.

يتيح نظام التشغيل أندرويد حاليًا أيضًا فتح تطبيقين في الوقت نفسه باستخدام وضع (تقسيم الشاشة) المُقدم في إصدار أندرويد 7، في حين تتمتع أنظمة تشغيل سطح المكتب بقدرة كبرى على إدارة العديد من نوافذ التطبيقات المتعددة – ثلاثة أو أكثر – بسهولة، وهو ما يفتقر إليه نظام أندرويد.

ومع ذلك، يُمكن عرض أكثر من تطبيقين في الشاشة باستخدام (وضع النافذة الحرة) freeform window mode، المُقدم أيضًا في إصدار أندرويد 7، ولكن تجربة تعدد النوافذ الحرة في أندرويد ليست مُرضية مقارنة بأنظمة تشغيل سطح المكتب، حيث تفتقر النوافذ إلى أشرطة العنوان، ولا يمكن سحبها لتغيير وضعها.

وقد أظهرت تقارير جديدة أن جوجل تعمل على معالجة هذه المشكلات تدريجيًا في إصدارات أندرويد الحديثة، ولكنها تُخفي عملها خلف عدة أكواد مُقيدة، مما يمنع المستخدمين من تجربة وضع سطح المكتب الجديد قبل اكتمال تطويره.

تطوير وضع سطح المكتب في نظام أندرويد 15:

أوضح (مشعل رحمان) Mishaal Rahman؛ المدون التقني الشهير، أن جوجل تختبر حاليًا في نظام أندرويد 15 – المقرر إطلاق الإصدار النهائي منه في فصل الخريف – إمكانية استخدام العديد من التطبيقات في (وضع سطح المكتب) على طريقة نوافذ التطبيقات في نظام ويندوز.

وبحسب مقطع الفيديو السابق، سيتمكن المستخدم من تشغيل تطبيقين في الوقت نفسه كما هو الحال في نظام ويندوز، مع إمكانية عمل كل تطبيق في وضع ملء الشاشة (Full Screen)، كما يمكن تحريك النافذة بحرية وتغيير حجمها في الشاشة بنحو كامل.

يضم كل تطبيق يعمل في وضع ملء الشاشة في الزاوية العلوية اليسرى قائمة منسدلة يمكن النقر عليها لعرض اسم التطبيق ورمزه، بالإضافة إلى ثلاثة أزرار لفتح النافذة في وضع ملء الشاشة أو تقسيم الشاشة أو النافذة الحرة. وعند الانتقال إلى وضع النافذة الحرة، يحصل التطبيق على شريط عنوان يعرض اسمه ورمزه، وقائمة منسدلة لفتح قائمة تغيير وضع النافذة، وزر تكبير، وزر إغلاق.

ويمكنك تحريك النافذة بحرية وتغيير حجمها في الشاشة بسلاسة، وستحتاج فقط إلى سحب نافذة التطبيق إلى الجهة اليسرى من الشاشة أو اليمنى من أجل إظهار التطبيق في أحد جانبي الشاشة في وضع رأسي.

وتتشابه تلك الخصائص كثيرًا مع ما تقدمه سامسونج في خدمتها (Samsung DeX)، التي طورتها آخرًا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، لتعمل بنحو مثالي مع حواسيب ويندوز.