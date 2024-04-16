سوني تستعد لإطلاق جهاز PlayStation 5 Pro

تستعد سوني لإصدار منصة ألعاب جديد قوية تحمل الاسم الرمزي Trinity بحلول نهاية هذا العام، وتطالب الشركة المطورين بالتحقق من توافق الألعاب مع المنصة القادمة هذه، مع التركيز على تحسين تتبع الأشعة.

وتتضمن منصة PlayStation 5 Pro وحدة معالجة رسومات أكثر قوة ووضع وحدة معالجة مركزية أسرع قليلًا.

وتشير جميع التغييرات التي أجرتها سوني إلى قدرة منصة PlayStation 5 Pro على عرض الألعاب مع زيادة تمكين تتبع الأشعة من أجل الوصول إلى دقة ومعدلات إطارات عليا في ألعاب معينة.

ويبدو أن سوني تشجع المطورين على زيادة استخدام مزايا الرسومات، مثل تتبع الأشعة، مع PlayStation 5 Pro، مع قدرة الألعاب على استخدام علامة PlayStation 5 Pro E.

وتتوقع سوني أن تكون وحدة معالجة الرسومات ضمن PlayStation 5 Pro أسرع بمقدار 45 في المئة تقريبًا مقارنةً بوحدة معالجة الرسومات ضمن PlayStation 5.

وتعد وحدة معالجة الرسومات ضمن PlayStation 5 Pro أكبر حجمًا مقارنةً بسابقتها، وتستخدم نظام ذاكرة أسرع للمساعدة في تحسين تتبع الأشعة في الألعاب.

وتستخدم سوني أيضًا معمارية تتبع أشعة قوية في PlayStation 5 Pro، مما يجعل السرعة أفضل بما يصل إلى ثلاث مرات من جهاز PlayStation 5.

وتوضح المستندات أن منصة Trinity تعد بمنزلة إصدار متطور من PlayStation 5، مع إشارة سوني إلى أنها ستستمر ببيع PlayStation 5 بعد إطلاق PlayStation 5 Pro.

وتتوقع سوني أن يكون لدى مطوري الألعاب حزمة واحدة تدعم كلًا من PlayStation 5 Pro و PlayStation 5، مع إمكانية تحديث الألعاب الحالية للحصول على أداء أعلى.

ويستطيع المطورون طلب مجموعات الاختبار الآن، وتتوقع سوني أن تكون كل لعبة تقدم للحصول على شهادة في شهر أغسطس فصاعدًا متوافقة مع PlayStation 5 Pro.

وتعمل سوني على تحسين وحدة معالجة الرسومات في PlayStation 5 Pro، في حين أن وحدة المعالجة المركزية هي نفسها الموجودة في PlayStation 5 مع وضع جديد يزيد سرعتها.

وتقول سوني في مستند للمطورين: “لدى Trinity وضع يستهدف ترددًا قدره 3.85 جيجاهرتز”.

وتوفر سوني للمطورين القدرة على الاختيار بين الوضع القياسي بتردد قدره 3.5 جيجاهرتز أو وضع التردد العالي البالغ قدره 3.85 جيجاهرتز.

ويتطلب وضع التردد العالي تخصيص طاقة إضافية لوحدة المعالجة المركزية، مما يعني أن وحدة معالجة الرسومات تحصل على طاقة أقل، إذ ينخفض ترددها في هذا الوضع بمقدار 1.5 في المئة.

وتحتوي PlayStation 5 Pro أيضًا على بعض التغييرات في ذاكرة النظام للمطورين. وتعمل ذاكرة PlayStation 5 بسرعة قدرها 448 جيجابايت في الثانية، في حين تعمل سوني على رفع هذه السرعة بمقدار 28 في المئة إلى 576 جيجابايت في الثانية عبر جهاز PlayStation 5 Pro.

ونظرًا إلى أن نظام الذاكرة أكثر كفاءة في PlayStation 5 Pro، فإن زيادة عرض النطاق الترددي قد تتجاوز 28 في المئة، كما تقول سوني.

ويحصل المطورون أيضًا على وصول أكبر إلى ذاكرة النظام الإجمالية، ويمكن للألعاب استخدام 1.2 جيجابايت إضافية من ذاكرة النظام عبر PlayStation 5 Pro، أي بإجمالي قدره 13.7 جيجابايت.

وزودت سوني PlayStation 5 Pro بمعمارية مخصصة للتعلم الآلي، وتدعم 300 تريليون عملية في الثانية الواحدة من العمليات الحسابية.

ويستخدم حل PlayStation Spectral Supersolution من سوني نحو 250 ميجابايت من الذاكرة، ويقدم نحو 2 ميلي/ ثانية من زمن الوصول عند ترقية الصورة من دقة قدرها 1080 بكسلًا إلى دقة قدرها 4K، وتعمل الشركة على دعم دقة تصل إلى 8K مع تحسين زمن الوصول.