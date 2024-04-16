سامسونج تجلب Galaxy AI إلى Galaxy S22

أكدت سامسونج جلبها واجهة المستخدم One UI 6.1 وجميع مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI إلى سلسلة Galaxy S22 وجميع الهواتف الرائدة لعام 2022 بدءًا من الشهر المقبل.

وجاء التأكيد بعد أيام قليلة فقط من إعلان أحد مشرفي المجتمع الأمر، ويعني هذا أنه إذا كنت لا تزال تستخدم الأجهزة القديمة، فقد حان الوقت للترقية من أجل الحصول على تجربة الذكاء الاصطناعي.

وتتوسع Galaxy AI لتشمل سلسلة Galaxy S22، والهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4، والأجهزة اللوحية من سلسلة Galaxy Tab S8.

ووفقًا للإعلان، تجلب سامسونج تجربة الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة إضافية تتمتع بالعلامة التجارية Galaxy.

وتعد مزايا Galaxy AI من الأسباب الأساسية التي تجعل الناس يتجهون إلى سلسلة Galaxy S24.

وفي حال كنت مثل العديد من المستخدمين الذين لم يتمكنوا من الترقية من هاتف Galaxy S22، فإن سامسونج تجلب هذه المزايا إلى الجهاز.

وأعلنت سامسونج رسميًا أن جميع الأجهزة الرائدة الصادرة في عام 2022 ستحصل على Galaxy AI و One UI 6.1 في الشهر المقبل، وتتضمن هذه القائمة:

Galaxy S22.

+Galaxy S22.

Galaxy S22 Ultra.

Galaxy Z Fold 4.

Galaxy Z Flip 4.

Galaxy Tab S8.

+Galaxy Tab S8.

Galaxy Tab S8 Ultra.

ولا يوجد في الوقت الحالي معلومات بخصوص موعد وصول مزايا الذكاء الاصطناعي إلى الأجهزة الرائدة الصادرة في عام 2021، مع أن مشرف المجتمع تحدث عن وصول المزايا إلى Galaxy S21 والأجهزة الرائدة الأخرى أيضًا.

ونشرت سامسونج قائمة بمزايا الذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول إليها بمجرد وصول التحديث لأجهزة Galaxy S22، ويشمل ذلك الخلفيات المولدة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب:

Circle to Search with Google.

Chat Assist.

Interpreter.

Live Translate.

Note Assist.

Transcript Assist.

Browsing Assist.

Generative Edit.

Edit Suggestion.

وتعد الحركة البطيئة الفورية بمنزلة الميزة الوحيدة من سلسلة Galaxy S24 التي لا تأتي في الوقت الحالي إلى سلسلة Galaxy S22.