“دبي للأمن الإلكتروني” يعرض مشاريع مبتكرة في “جيسيك جلوبال 2024”

سيعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لهيئة دبي الرقمية، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات العالمي (جيسيك جلوبال 2024) GISEC GLOBAL، مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة التي تندرج ضمن مسار إستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة عالميًا في مجال الأمن الإلكتروني.

سيُقام معرض ومؤتمر (جيسيك العالمي 2024)، وهو أكبر منتدى للأمن الإلكتروني، خلال المدة الممتدة من 23 إلى 25 من أبريل الجاري، تحت شعار (المرونة السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي)، بمشاركة أكثر من 750 من أكبر العلامات التجارية في مجال الأمن السيبراني في العالم.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري؛ المدير العام لهيئة دبي الرقمية، أهمية انعقاد (جيسيك جلوبال 2024) بوصفه محطة سنوية للخبراء والمسؤولين في مجال الأمن السيبراني من المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن الأمن السيبراني يُعدّ حجر الزاوية في تأمين مسيرة التحول الرقمي في ظل المتغيرات العالمية، ولا سيما في مجال التقنيات الناشئة ضمن عصر الثورة الصناعية الرابعة مثل: الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والميتافيرس وغيرها.

وقال سعادته: “إن الأمن السيبراني يُشكل صمام أمان للمدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا في تأمين أسلوب الحياة الرقمي والاقتصاد الرقمي الجاذب للاستثمارات. ونحن ماضون في اعتماد أحدث الوسائل العلمية والعملية في هذا المجال انسجامًا مع توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي أكثر مدينة أمانًا في الفضاء الإلكتروني”.

وأضاف: “يُعدّ الأمن السيبراني اليوم ضرورة أساسية في ضوء تنامي المخاطر، إذ تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة الجرائم السيبرانية ارتفعت بمعدل سنوي يصل إلى 10 تريليونات دولار بين عامي 2015 و2025، فيما يزداد الإنفاق على الحلول السيبرانية بمعدل تريليون دولار سنويًا، ويبلغ حجم اقتصاد الأمن السيبراني اليوم قرابة تريليوني دولار على مستوى العالم”.

ومن جانبه، قال سعادة يوسف الشيباني؛ الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: “إن دبي تولي مواجهة التهديدات السيبرانية أهمية استثنائية وذلك انطلاقًا من الموقع الريادي لاقتصاد دبي والحاجة الدائمة إلى تطوير الكفاءات الوطنية والحلول المبتكرة في هذا المجال الحيوي”. لافتًا إلى أن الأمن السيبراني قضية عالمية تتطلب الكثير من التعاون وتضافر الجهود بين الدول والمنظمات والقطاعات المختلفة لضمان أعلى درجة من المرونة السيبرانية والكفاءة في مواجهة التحديات.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يشارك للمرة السابعة على التوالي في معرض جيسيك جلوبال، الذي يُعدّ منصة عالمية رائدة في مجال أمن المعلومات. وتشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة أكثر من 750 علامة تجارية تعرض ابتكاراتها أمام أكثر من 20 ألف زائر متوقع من 130 دولة.

ويستمر الذكاء الاصطناعي في الظهور كموضوع حيوي في النقاشات ضمن فعاليات معرض ومؤتمر جيسيك العالمي 2024، بحضور أكثر من 350 متحدثًا عالميًا في مجال الأمن السيبراني، و1000 مخترق أخلاقي من مختلف أرجاء العالم يجتمعون في دولة الإمارات لمواجهة التحديات والتوجهات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، التي تشكل مستقبل التكنولوجيا.