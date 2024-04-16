تيليجرام تتيح للمستخدمين أداة لإنشاء الملصقات

أعلنت منصة المراسلة الفورية تيليجرام إتاحة أداة جديدة داخل تطبيقاتها تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء الملصقات من الصور داخل التطبيق.

ويمكن للمستخدمين الراغبين في صنع ملصقات خاصة بهم التوجه إلى قسم الملصقات في التطبيق في أي دردشة، ثم الضغط على زر زائد “+”، لتُفتح مباشرة أداة محرر الملصقات الجديدة.

وتسهل الأداة عملية إنشاء الملصقات على نحو كبير من أي صورة مخزنة في الجهاز، فهي تعمل على إزالة الخلفية تلقائيًا، كما يمكن استعادة بعض الأجزاء المقصوصة من الصورة في حال حذفها عند إزالة الخلفية، وإضافة تحديد حول الملصات.

وتتيح تيليجرام أيضًا خيارات مختلفة للتعديل في الملصقات بالرسم أو الكتابة أو إضافة التأثيرات الحركية أو إضافة الوجوه التعبيرية إليها لتسهيل الوصول إليها.

وبعد الانتهاء من إنشاء الملصق، يمكن إرساله مباشرةً إلى أحد جهات الاتصال أو إضافته إلى المفضلة أو إضافته إلى مجموعة ملصقات موجودة.

وتتيح المنصة إمكانية إنشاء مجموعة ملصقات لتجميع الملصقات المرتبطة معًا مع سهولة إضافة أي ملصق أو إزالته، كما تتيح المنصة توسيع المجموعة عبر إضافة الملصقات المتشابهة على نحو تلقائي اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، كما يمكن مشاركة مجموعة الملصقات دفعة واحدة داخل التطبيق مع رابط مميز وإمكانية استعراض محتواها وحفظه في أي جهاز.

ووعدت المنصة بتوفير 16 ميزة جديدة للمستخدمين في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت منصة واتساب قد أتاحت هي الأخرى أداة مشابهة لإنشاء الملصقات داخل التطبيق مطلع العام الجاري.