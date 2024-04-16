بايدو: روبوت الذكاء الاصطناعي Ernie يتجاوز 200 مليون مستخدم

تجاوز عدد مستخدمي روبوت الذكاء الاصطناعي Ernie من شركة بايدو الصينية 200 مليون مستخدم، وفقًا لتصريحات رسمية للرئيس التنفيذي للشركة.

وكانت بايدو قد أطلقت روبوت Ernie الذي يشبه روبوت ChatGPT قبل أكثر من عام، كما سمحت لها الحكومة الصينية بإتاحته للاستخدام العام في أغسطس الماضي.

ويعتمد الروبوت على نموذج اللغة الكبير الذي تطوره بايدو والذي يحمل الاسم نفسه، وقد عقدت شركتا سامسونج وهونر شراكة مع الشركة من أجل دمج قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالروبوت في بعض الأجهزة المحمولة الخاصة بها داخل الصين.

وبحلول نهاية العام الماضي، زعمت بايدو أن الروبوت كان متاحًا لما يزيد على 26 ألف شركة على أساس شهري، وفقًا لشركة بايدو.

واستطاعت شركة بايدو تطوير روبوت الذكاء الاصطناعي ونموذج اللغة الكبير المبني عليه في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على الصين، إذ تُحرم الشركات الصينية من الوصول إلى أحدث الرقاقات التي تطورها الشركات الأمريكية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وأهمها رقاقات شركات إنفيديا.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، روبين لي، قد صرح حديثًا بأن احتياطي رقاقات الذكاء الاصطناعي لدى شركته يمكنها من “مواصلة تعزيز Ernie خلال العام أو العامين المقبلين”.

وتواجه الشركات الصينية قيودًا في تطوير التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقارنةً بالشركات المنافسة بسبب القيود الأمريكية، الأمر الذي دفع رئيس مجلس إدارة شركة علي بابا الصينية، جو تساي، إلى التصريح بأن الصين تتخلف عن الولايات المتحدة بنحو عامين في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يزيد حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الصين، الذي يشمل الأجهزة والبرمجيات والخدمات، على 26 مليار دولار بحلول عام 2026 القادم، مقارنة بنحو 15 مليار دولار خلال عام 2023، وفقًا لتقديرات مجموعة باركليز المالية البريطانية.