“الجهات الأربع” تعزز مكانتها بصفتها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في السعودية والبحرين

أعلنت شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة منذ عام 1979، اليومَ حصولها على شهادة الآيزو الدولية لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001)؛ وذلك في خطوة مهمة تؤكد التزامها بأعلى المعايير الدولية المعتمدة عالمياً فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال نزار المانع، الرئيس التنفيذي لشركة “الجهات الأربع”: “يؤكد حصول شركة الجهات الأربع على شهادة الآيزو 45001 التزامها الراسخ والمتواصل بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الدولية في جميع العمليات؛ مما يُثري مزاياها التنافسية، ويُرسّخ مكانتها بوصفها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين”.

وأضاف: “نؤمن في شركة الجهات الأربع بأن الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية المعتمدة في مجال الجودة والصحة والسلامة المهنية والمسؤولية البيئية هو التزام مهني واجتماعي يُسهم بشكل إيجابي في التنمية المستدامة، ويضمن نمونا المتواصل، ويعزز ازدهارنا، ويُثري سجلنا الحافل بالتميز في تقديم خدمات استثنائية لعملائنا في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة”.

وتُعد شهادة الآيزو 45001 معياراً دولياً لأنظمة السلامة والصحة المهنية، وتوفر للمؤسسات إطاراً تنظيمياً لتحسين أدائها في مجال الصحة والسلامة المهنية. وتهدف هذه الشهادة المرموقة في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وتعزيز سمعة الشركة واستمراريتها وتقدمها؛ إذ صُمِّمَت لتحد من الحوادث والإصابات أثناء العمل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة، أُسِّسَت في عام 1979، وتتمتع اليومَ بسجل حافل بالإنجازات والخبرات الغنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبمكانةٍ مرموقةٍ بوصفها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ إذ تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية مدى التزامها بالجودة ورضا العملاء، مثل: (IATA) و(FIATA)، و(IAM)، و(FIDI).