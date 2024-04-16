أفضل 5 أدوات ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات 

طُوّرت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وبعض هذه الأدوات تساعدك في التحقق من صحة عملك، وبعضها يساعدك في العثور على موارد ملهمة وأفكار جديدة، وبعضها يساعدك في تدوين الملاحظات وتنظيمها، وجميع هذه الأدوات تعزز الإنتاجية بنحو كبير وتُسرّع سير العمل للأفراد والشركات.

في هذا المقال، سنذكر 5 أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة خصوصًا لتسهيل تدوين الملاحظات:

1- أداة مايكروسوفت OneNote مع روبوت Copilot:

يمكنك الدردشة مع روبوت Copilot المدمج في تطبيق تدوين الملاحظات من مايكروسوفت OneNote لتلخيص ملاحظاتك، وتنظيمها، واستخراج النقاط المهمة منها، كما يمكنك الدردشة مع هذا الروبوت لطلب أفكار جديدة أو البحث عن موضوعات لمشروع جديد، والمساعدة في إنشاء قوائم المهام وخطط العمل.

يمكنك الوصول إلى روبوت Copilot المدمج في تطبيق OneNote بعد الاشتراك في الإصدار المأجور Copilot Pro بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا.

2- تطبيق Notion:

Notion هو تطبيق لتدوين الملاحظات يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتسهيل سير العمل، وهو شائع الاستخدام في الشركات للتعاون في المشاريع.

يتضمن هذا التطبيق أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وتنظيمها، ويمكن لبعض هذه الأدوات تلخيص المحتوى وتحسين جودة النصوص عن طريق تدقيق القواعد النحوية والتدقيق الإملائي وتحسين أسلوب الكتابة، ويمكنك استخدام هذا التطبيق أيضًا لإدارة قوائم المهام والأهداف، والتعاون مع زملاء العمل وتعيين المهام للفريق والمواعيد النهائية، وتبادل الأفكار، وغير ذلك.

يتطلب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في هذا التطبيق الاشتراك في الخطة المأجورة، ولكن قبل الاشتراك يقدم Notion فرصة لتجربة هذه الأدوات بنحو مجاني.

3- أداة Fellow:

يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي Fellow أتمتة نسخ ملاحظات الاجتماع وتسجيلها، ويمكن أيضًا استخدام Fellow لإنشاء جداول الأعمال وتحديد النقاط الرئيسية التي تجب مناقشتها في الاجتماع؛ مما يعني أن هذه الأداة ستساعدك في الاستعداد للاجتماعات.

يمكنك إدماج هذه الأداة في تطبيقات التقويم ومؤتمرات الفيديو لإنشاء اجتماعات مع الزملاء، وستقدم أداة Fellow اقتراحات حول المواضيع الأساسية التي يمكن مناقشتها في هذه الاجتماعات المجدولة.

4- أداة Reflect:

Reflect هي أداة لتدوين الملاحظات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وتتضمن مزايا تساعدك في تنظيم الملاحظات، كما توفر مزية البحث لتتمكن من البحث عن الملاحظات المخزنة والوصول إليها بسهولة.

تضمن هذه الأداة التشفير الكامل للملاحظات للحفاظ على الخصوصية، كما تدعم المزامنة؛ مما يسمح لك بالوصول إلى ملاحظاتك في جميع أجهزتك.

5- أداة ClickUp:

تُعدّ ClickUp أداة ممتازة لإدارة المشاريع للشركات الصغيرة، وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تتطلع إلى تحسين إنتاجيتك وإدارة مشاريعك بكفاءة.

تستخدم هذه الأداة مساعد الذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain) المدعوم بالنموذج اللغوي GPT-4 Turbo لتسهيل إنجاز المهام؛ إذ يمكن لهذا المساعد تقديم خدمات مثل: تلخيص النصوص الطويلة والملاحظات، والمساعدة في الكتابة، ويمكنه اكتشاف النقاط الرئيسية من المناقشات والوثائق والملاحظات الطويلة وكتابة قوائم المهام.