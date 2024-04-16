أسباب تدفعك إلى استخدام تطبيق مايكروسوفت Loop لإدارة المهام وتدوين الملاحظات

أعلنت شركة مايكروسوفت تطبيق Loop في نوفمبر 2021، لكن الشركة استغرقت وقتًا طويلًا قبل إطلاقه، فقد أطلقت هذا التطبيق في نهاية عام 2023.

تطبيق Loop هو تطبيق لتدوين الملاحظات وإدارة المهام والمشاريع، وقد تلقّى هذا التطبيق الكثير من التحسينات والمزايا المفيدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

فإذا كنت تفكر في البدء باستخدامه لكنك لم تتخذ القرار النهائي بعد، سنذكر لك فيما يلي أبرز الأسباب التي تدفعك إلى استخدام Microsoft Loop في حاسوبك المحمول:

1- المساعدة في العصف الذهني والتعاون مع أعضاء الفريق:

سواء كنت تكتب خطة مشروع أو خطة تسويق، يمكنك إنشاء صفحة في Loop ودعوة أعضاء فريقك لتبادل الأفكار. ولن يقتصر محتوى صفحة Loop الخاصة بك على النصوص فقط، بل يمكنك استخدام الجداول وتعيين مهام محددة لأعضاء الفريق، وإضافة ملفات Word أو Excel. ونظرًا إلى أن تطبيق Loop يمكنه الوصول إلى ملفات OneDrive الخاصة بك، فهذا يعني أنه يمكنك البدء بكتابة اسم أي مستند محفوظ في OneDrive لإدراجه فورًا في صفحة Loop.

بمجرد أن تصبح صفحة Loop الخاصة بك كاملة، يمكنك نسخ رابط الصفحة وإرساله إلى أشخاص آخرين للوصول إلى صفحتك وتحريرها.

2- إمكانية إدارة المشاريع باحترافية:

مع أن Microsoft Loop لا ينافس أدوات إدارة المشاريع مثل: Asana و Jira و Airtable، فإنه بديل جيد لتطبيق Trello لإدارة المشاريع الصغيرة؛ إذ يمكنك استخدامه بطريقة مشابهة لطريقة استخدام Trello بإضافة المهام في الأعمدة ذات الصلة بالمهمة الرئيسية.

يمكنك إضافة اسم العضو الذي يجب عليه إتمام مهمة معينة وتاريخ الاستحقاق والملاحظات والتعليقات والمحتوى الآخر المتصل بكل مهمة. كما يتيح لك Microsoft Loop إضافة مستندات الشركة أو العميل ذات الصلة بالمهمة والتفاصيل الأخرى، وبمجرد أن تصبح لوحة المشروع جاهزة، يمكنك دعوة أعضاء فريقك للتعاون على إدارة المشروع.

3- سهولة تدوين الملاحظات والأفكار:

يتضمن تطبيق Microsoft Loop مزايا خاصة لتدوين الملاحظات والأفكار فهو يحتوي على تبويب يُسمى (الأفكار) Ideas في الجهة العلوية، وعند النقر فوقه يمكنك إدخال أفكارك وإضافة الصور إذا أردت ذلك، كما يمكنك إضافة عنوان للفكرة وتفاصيل إضافية، وتغيير لون الخط.

ومع أن تطبيق Microsoft Loop لا يحتوي على جميع المزايا المتقدمة المتوفرة في تطبيقات تدوين الملاحظات الأكثر شهرة مثل: OneNote أو Evernote، فإن المزايا المتوفرة فيه مناسبة لمعظم المستخدمين.

4- إمكانية إنشاء صفحة خاصة بالشركة:

يمكن للشركات الناشئة استخدام Microsoft Loop لإنشاء صفحة رئيسية للفريق وإضافة جميع تفاصيل الشركة مع الروابط الخاصة بالشركة ليتمكن أي موظف عُيّن حديثًا من تعرّف الشركة أكثر.

يمكنك إدخال تفاصيل مثل: رؤية الشركة، ومسيرتها وأسماء أعضاء الفريق، وإنجازات الشركة، وطرق الاتصال والأسئلة الشائعة، وذكر الأحداث القادمة وغيرها، كما يمكن للمدير مشاركة صفحة Loop الخاصة بالشركة مع أعضاء الفريق دون السماح لهم بتحريرها، ويمكن للمدير تحديثها بنحو متكرر بأحدث الإعلانات والتغييرات التي حصلت في الشركة ليبقى جميع الموظفين على اطلاع على آخر التطورات.

5- سهولة نشر صفحات Loop عبر تطبيقات مايكروسوفت الأخرى:

يحتوي تطبيق Microsoft Loop على مزية تُسمى (Loop component) تسمح لك باختيار جزء من صفحة Loop الخاصة بك، أو الصفحة كاملة ونشرها عبر تطبيقات Microsoft 365 الأخرى مثل: OneNote أو Outlook أو Teams.

وعندما يُجري شخص ما تعديلات على صفحة Loop، تتزامن التغييرات عبر جميع التطبيقات لحظيًا، فإذا كنت تتواصل بنحو متكرر مع زملائك عبر Microsoft Teams أو Outlook، يمكنك تجربة هذه المزية لمزامنة البيانات بسهولة.