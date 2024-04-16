أدوبي تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي Acrobat AI

أطلقت شركة أدوبي مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Acrobat AI الذي يساعد المستخدمين في فهم محتوى المستندات الرقمية في مقابل اشتراك شهري قدره 5 دولارات أمريكية.

وأعلنت الشركة إتاحة إصدار تجريبي من المساعد الذكي للأجهزة المحمولة، وهو قادر على الاستجابة للأوامر الصوتية، كما ستوفره الشركة كملحق إضافي لمتصفحي كروم وإيدج.

وأفادت أدوبي بأن سعر الاشتراك في تلك الميزة هو سعر مبدئي، وسيتغير في المستقبل.

ويعمل مساعد Adobe AI على الإجابة عن أسئلة المستخدمين بشأن ملفات PDF والمستندات الأخرى التي يشغلها برنامج Acrobat استنادًا إلى معلومات محددة، وإنشاء ملخصات، وتقديم استشهادات مستمدة من المستندات.

وتستهدف أدوبي قاعدة واسعة من المستخدمين، مثل دافعي الضرائب الذين يحللون المستندات، والمستهلكين الذين يطالعون اتفاقيات شروط الاستخدام، والطلاب الذين يبحثون عن محتوى محدد في المواد الأكاديمية، وغيرهم.

وقالت الشركة إنها تعمل على توسيع قدرة المساعد لدعم المستخدمين الذين يعملون على مستندات متعددة في وقت واحد.

ويختلف أداء مساعد أدوبي عن أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية؛ لأنه يعتمد على المحتوى الخاص بالمستخدمين، ولا يولد أي بيانات من تلقاء نفسه، وهو ما يجعل إجاباته ذات مصداقية عالية وأكثر ارتباطًا بالبيانات التي تهم المستخدمين.

ويشبه مساعد أدوبي Acrobat AI خدمة جوجل NotebookLM التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات والمصادر الخاصة بالمستخدم لتقديم إجابات وملخصات لها، علمًا بأنها ما زالت في المرحلة التجريبية، ومن المقرر إتاحتها للمستخدمين لاحقًا في هذا العام.