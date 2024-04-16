أدوبي تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى بريميير برو

أعلنت شركة أدوبي عزمها إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى برنامج تحرير الفيديو الخاص بها “بريميير برو” في وقت لاحق من هذا العام.

وستعتمد المزايا الجديدة على نموذج Firefly AI الخاص بشركة أدوبي، بالإضافة إلى شراكات مع بعض شركات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل OpenAI و Pika Labs و Runway ML.

وتتضمن مزايا تعديل الفيديو الجديدة في البرنامج القدرة على إضافة عناصر في مقاطع الفيديو أو إزالتها باستخدام الأوامر النصية، كما سيتمكن المستخدمون أيضًا من تمديد طول لقطات الفيديو اعتمادًا على نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إضافي متسق مع المقاطع الأصلية.

ومن أجل الحفاظ على الشفافية والموثوقية، ستوضع علامة مميزة تلقائيًا على كافة مقاطع الفيديو التي أنُشئت باستخدام تلك الأدوات عبر خدمة توثيق المحتوى Adobe Content Credentials.

ومن المزايا المنتظرة الأخرى ميزة إنشاء صور ومقاطع فيديو واقعية عالية الدقة باستخدام الأوامر النصية اعتمادًا على نماذج مختلفة، ومنها نموذج Sora الخاص بشركة OpenAI وغيره من النماذج التي ستوفر أدوبي إمكانية الوصول إليها.

وستقدم أدوبي أيضًا تجربة محسنة لتعديل الصوت في بريميير برو، مع أدوات قوية وبديهية للتحكم في كل جوانب الصوت.

ومع أن أدوبي لم تعلن تاريخ إصدار محدد، فإنها أكدت أن أدوات تحرير الفيديو الجديدة ستظهر لاحقًا خلال العام الجاري، كما لم تكشف عن تفاصيل التسعير، ولكن من المرجح أن تكون متاحة وفقًا لاشتراكات Creative Cloud من الشركة.