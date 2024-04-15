شينت جلوبال تعرض حلولًا تقنية مبتكرة في معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي

أعلنت شركة (شينت جلوبال) Chint Global، المزود الرائد عالميًا لحلول إدارة الطاقة، مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2024، لتعرض مجموعة من أحدث حلولها الذكية في مجال الطاقة المستدامة.

وسينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة غدًا تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر فعالياته حتى يوم 18 من أبريل الجاري.

ويحمل جناح شركة (شينت جلوبال) في نسخة هذا العام من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2024، شعار (تمكين مستقبل مستدام لا حدود له من خلال الطاقة الذكية)، حيث تعرض الشركة ست تقنيات رائدة في مجال الطاقة.

كما ستطلق الشركة حلولًا مبتكرة جديدة في السوق الإقليمية، مثل: قواطع الدوائر الذكية المتطورة، وحلول الطاقة المحمولة، والمحطات الفرعية المتنقلة. وسيتمكن زوار جناح الشركة من تجربة عرض تفاعلي يتيح تعويض كمية من الكربون لكل شخص مشارك في مبادرة تُعدّ جزءًا من الحركة العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لشركة شينت.

وفي تعليق له على المشاركة في هذا المعرض، قال توماس تشينج؛ الرئيس المساعد لشركة شينت جلوبال، والمدير العام للشركة في منطقة غرب آسيا وإفريقيا: “نحن سعداء للغاية بالمشاركة في معرض الشرق الأوسط للطاقة، الذي يُعدّ بمنزلة منصة مهمة تتيح لنا عرض تقنيات جديدة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبادل المعارف والخبرات، وإقامة شراكات جديدة من شأنها تشكيل مستقبل حلول الطاقة في المنطقة”.

تقنيات رائدة في مجال الطاقة:

تشمل التقنيات الست الرئيسية التي تعرضها شركة (شينت جلوبال) في معرض الشرق الأوسط للطاقة ما يلي:

حلول الشبكة: التي تعمل على إحداث ثورة في طريقة نقل الطاقة وتوزيعها، بما يضمن أعلى درجات الموثوقية والكفاءة والاستدامة. الطاقة الجديدة: التي تتصدر مجال التقنيات المتجددة، وتعمل على تسخير الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى لصنع مستقبل أكثر خضرة. حلول البنية التحتية المتقدمة للعدادات: التي تمهد الطريق للشبكات الذكية، وتمكن المراقبة لحظيًا، وتحليل البيانات، والإدارة المثلى للطاقة. حلول مصنعي المعدات الأصلية الصناعية: التي تنطوي على تقديم مكونات وأنظمة مخصصة وعالية الجودة للشركاء الصناعيين، بما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية وكفاءة الطاقة. حلول المدن الذكية: التي تجعل المدن الذكية والمتصلة والمستدامة حقيقة واقعة من خلال استخدام تقنيات متطورة لحياة حضرية أفضل. حلول ذكية ذات جهد منخفض: تساهم في إحداث ثورة في توزيع الطاقة، وتعزز السلامة والموثوقية والكفاءة في المنازل والمباني والصناعات.

وفضلًا عن عرض تقنياتها المبتكرة الجديدة، سيشارك خبراء من شركة (شينت جلوبال) في منتديات نقاش وندوات تقام طوال مدة المعرض. كما تستضيف الشركة أيضًا 10 ندوات في جناحها، لتوفر للحضور نظرة أعمق حول حلولها وتقنياتها المبتكرة.

وتعرض شركة (شينت جلوبال) حلولها في معرض الشرق الأوسط للطاقة في الجناح رقم (S1.K10)، في قاعة أرينا المركز التجاري.

الجدير بالذكر أن شركة (شينت جلوبال)، التي لديها مقر إقليمي في دبي لمنطقة غرب آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى أربع مناطق أخرى، ومكاتب رئيسية في خمس قارات، برزت كشركة رائدة في قطاع الطاقة منذ تأسيسها قبل 40 عامًا، وقد حققت في عام 2023 عائدات بلغت أكثر من 22 مليار دولار أمريكي. وتعمل الشركة حاليًا في 140 دولة ومنطقة، ويعمل فيها أكثر من 50 ألف موظف حول العالم.

ولدعم التزامها بالابتكار، استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير، حيث خصصت نسبة ما بين 4 و12% من إيراداتها لجهود البحث والتطوير. وتضم شينت جلوبال واحدًا من أكثر مختبرات البحث والتطوير تقدمًا في العالم لإدارة الطاقة.

وبفضل شراكاتها العميقة التي تربطها مع 24 معهدًا بحثيًا، وأكثر من 8000 براءة اختراع لتطويرات ومنتجات جديدة، تمهد شينت الطريق لتقنيات جديدة، وترسي معيارًا جديدًا لأنشطة البحث والتطوير في الصناعة.